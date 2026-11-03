Опросы предрекли демократам разгромную победу на выборах в Конгресс США

Tекст: Игорь Иножарский

Большинство американских индикаторов указывает на масштабный успех Демократической партии на промежуточных выборах в США, пишет Axios.

По данным аналитика Нейта Силвера, вероятность получения демократами контроля над Палатой представителей составляет 95%, а над Сенатом – 80%. Опросы New York Times показывают лидерство кандидатов от Демократической партии во всех семи ключевых штатах, включая Техас и Мичиган.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обвинил социологов в намеренном создании иллюзии успеха демократов для подавления явки республиканцев. «Они пытаются создать эту идею синей волны и используют для этого цифры опросов», – заявил Джонсон.

При этом сами социологи опасаются, что их модели вновь недооценивают электорат президента США Дональда Трампа, как это происходило в прошлые годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. В странах НАТО выразили опасения по поводу возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в случае проигрыша Республиканской партии на промежуточных выборах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить Трампа атаковать иранские объекты сразу после голосования в США.