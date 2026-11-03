Электрическая стимуляция мозга повысила умственную работоспособность

New Scientist: Стимуляция мозга током ускорила реакцию ценой сильной усталости

Tекст: Мария Иванова

Германская команда исследователей изучила, как воздействие электрического тока на дорсолатеральную префронтальную кору влияет на мотивацию к решению интеллектуальных задач. Об этом пишет New Scientist.

В эксперименте принял участие 31 здоровый доброволец. «Они показали лучшие результаты. Однако это сопровождалось снижением мотивации в конце», – заявила исследователь Хунгмей Ся.

Стимулирующая терапия увеличила среднюю скорость реакции до 0,98 секунды по сравнению с 1,12 секунды у тех испытуемых, которые получали плацебо.

Выяснилось, что стимуляция повышает уровень глутамата в мозге, что и является причиной ментальной усталости. Ученые советуют делать перерывы для отдыха, чтобы не допустить избытка этого нейромедиатора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре ученые Университетского колледжа Лондона сделали вывод о негативном влиянии продолжительных финансовых проблем в молодом и среднем возрасте на работу мозга в будущем.

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