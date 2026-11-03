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    3 ноября 2026, 10:14 • Новости дня

    Путин поручил привлекать преподавателей вузов как наставников молодых учителей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил привлекать преподавателей вузов в качестве наставников для молодых учителей.

    Перечень поручений по итогам встречи с учителями, студентами педагогических специальностей и учащимися классов педагогической направленности опубликован на сайте Кремля.

    «Подготовить совместно с Минобрнауки России и представить предложения о привлечении научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку лиц по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки», в качестве наставников учителей, впервые приступающих к осуществлению педагогической деятельности», – говорится в документе.

    Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Срок исполнения – 1 сентября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин поблагодарил финалистов Всероссийского конкурса наставников за вклад в воспитание подрастающего поколения.

    Владимир Путин заявил о невозможности достижения технологического суверенитета России без учителей и наставников.

    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    2 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Дипломатия Путина сорвала попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин успешной дипломатической деятельностью сорвал попытки западных стран изолировать Россию, пишет The New York Times (NYT).

    «На прошлой неделе в российской столице Путин вел бурную дипломатическую деятельность, которая продемонстрировала, как спустя почти пять лет после начала украинского конфликта он срывает попытки Запада изолировать его и силой возвращается на главную сцену мировой политики», – отмечает New York Times.

    Обозреватель газеты указал, что об этом свидетельствуют телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, а также визиты африканских лидеров в Москву и контакты с администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России в декабрьском саммите G20.

    В прошлую среду профессор Университета Тампере Туомас Форсберг назвал звонок президента Финляндии и премьера Норвегии Путину дипломатической победой Москвы.

    Днем ранее политолог Павел Данилин заявил об осознании Западом провала антироссийской политики.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий российские центры обработки данных (ЦОД) зарезервировать 10% мощностей для обеспечения работы важнейших отечественных информационных ресурсов.

    В течение следующих 10 дней негосударственные владельцы ЦОДов должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Этот резерв может свободно использоваться ими и дальше, но должен быть оперативно предоставлен для поддержки функционирования информационных ресурсов на территории России, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Требование не распространяется на дата-центры, которыми владеют государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия.

    Правительству поручено создать подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи. Она будет решать, когда задействовать резерв, и установит предельную плату за его предоставление.

    Указ также допускает временное использование зарубежных вычислительных мощностей для поддержки российских информационных ресурсов в связи с недружественными действиями иностранных государств. Для этого потребуется решение подкомиссии, согласованное с ФСБ.

    Минцифры поручено учесть свободные площади и мощности дата-центров, на которые распространяется указ, и утвердить для владельцев информационных ресурсов обязательные требования к надежности их работы.

    Указ № 802 от 2 ноября 2026 года вступает в силу со дня официального опубликования. С этой даты отсчитывается десятидневный срок для создания резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минцифры разработало свод правил для участников рынка по обеспечению безопасности дата-центров при угрозе воздушных атак.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщил о появлении у российских предпринимателей обязанности обеспечивать защиту своих предприятий от нападений украинских вооруженных сил.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны.

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    2 ноября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ученые: Употребление арахиса улучшает память

    В Нидерландах доказали пользу употребления арахиса для работы мозга

    Ученые: Употребление арахиса улучшает память
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах выяснили, что ежедневное употребление несоленого арахиса улучшает реакцию мозга на инсулин и поддерживает память у пожилых людей.

    Ежедневное употребление 60 граммов несоленого жареного арахиса на протяжении 16 недель улучшает чувствительность к инсулину в участках правого полушария мозга, отвечающих за память. К такому выводу пришли специалисты Маастрихтского университета. Результаты опубликованы в журнале Food & Function.

    В исследовании участвовал 31 здоровый доброволец в возрасте от 60 до 75 лет. Каждый участник прошел два этапа: на одном ел арахис, обжаренный с кожицей, на другом полностью исключал его из рациона. Порядок этапов определяли случайным образом. Так ученые смогли сравнить реакцию мозга одних и тех же людей при разном питании.

    Чтобы оценить чувствительность мозга к инсулину, добровольцам вводили гормон через нос и с помощью МРТ отслеживали, как меняется кровоток. После периода употребления арахиса ученые зафиксировали более выраженный отклик в нескольких участках правого полушария, в том числе в части гиппокампа – структуры, участвующей в формировании воспоминаний.

    По словам старшего автора работы Петера Йориса, инсулин помогает нервным клеткам обмениваться сигналами. С возрастом мозг может слабее реагировать на этот гормон, что связывают с ухудшением памяти. В предыдущей работе его группа установила, что после 16 недель употребления арахиса общий мозговой кровоток увеличился на 3,6%, а результаты теста на словесную память улучшились на 5,8%. Новые данные предлагают возможное объяснение этих изменений, но не доказывают, что арахис предотвращает возрастные нарушения памяти или болезнь Альцгеймера.

    «Гормон инсулин играет важную роль в мозге, где он поддерживает память и другие когнитивные процессы. С возрастом мозг может стать менее восприимчивым к инсулину, что связано со снижением когнитивных способностей», – пояснил старший автор исследования Питер Йорис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Ирина Бережная заявила о пользе морепродуктов, орехов и горького шоколада для стимулирования работы мозга. В июле специалисты Федерального медико-биологического агентства России рассказали о появлении первых признаков старения мозга в 40 лет. В июне ученые отметили важность активной социальной жизни для сохранения ясного ума в глубокой старости.

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    2 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность МЧС

    Путин увеличил штатную численность МЧС до 307 944 человек

    Путин увеличил штатную численность МЧС
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности Министерства по чрезвычайным ситуациям до 307 944 человек.

    Предельная штатная численность министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий установлена в количестве 307 944 единицы, говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

    Предыдущим указом главы государства штатная численность МЧС России устанавливалась на уровне 307 101 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте МЧС подготовило проект указа о возможности прохождения военной службы в подразделениях федеральной противопожарной службы.

    В прошлом году президент Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя министра МЧС.

    Глава государства назначил руководителя Академии государственной противопожарной службы Вячеслава Бутко заместителем министра МЧС.

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    2 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин утвердил правила поставок военной продукции между Россией и Белоруссией

    Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», – говорится в документе.

    Положение определяет порядок формирования перечней военной продукции для ввоза и вывоза, выдачи разрешений и контроля за этими процессами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола о расширении возможностей местных предприятий по закупке армейских комплектующих.

    В январе Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет экспорта военной продукции.

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    2 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Путин назначил Вайно и Набиуллину в набсовет РФПИ

    Вайно, Набиуллина и Силуанов вошли в состав наблюдательного совета РФПИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин утвердил новый состав наблюдательного совета управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), включив в него шестерых государственных деятелей.

    В наблюдательный совет управляющей компании РФПИ вошли руководитель Администрации президента Антон Вайно, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, заместитель председателя правительства Александр Новак, заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

    Вайно займет пост председателя наблюдательного совета фонда. Согласно опубликованному указу, новые члены совета назначены сроком на пять лет.

    Генеральный директор управляющей компании РФПИ Кирилл Дмитриев сохраняет членство в наблюдательном совете по своей должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о диалоге Москвы и Вашингтона о возможном снятии санкций с Российского фонда прямых инвестиций.

    В прошлом месяце Владимир Путин подписал указ о назначении Антона Силуанова на пост вице-премьера и министра финансов.

    В мае спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал о подписании ряда новых соглашений с китайскими партнерами.

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    2 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    IRNA: Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило агентство IRNA.

    Стороны рассмотрели положение дел в регионе и мире, уделив особое внимание Западной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA. В ходе разговора иранский политик выразил признательность Путину и другим российским официальным лицам за высокую оценку роли погибшего верховного лидера Али Хаменеи.

    Также он поблагодарил Москву за поддержку Ирана. Кроме того, Резаи и Путин подтвердили настрой на дальнейшее стратегическое сотрудничество двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    В прошлом месяце президент Ирана на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Исламской Республике.

    В начале месяца президент Ирана выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

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    2 ноября 2026, 16:37 • Новости дня
    Путин подписал закон об аутсорсинге IT на финансовом рынке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России.

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Закон разработан для обеспечения стабильности финансового сектора и непрерывности деятельности финансовых организаций в условиях нарушений поставок оборудования.

    Банки и другие участники рынка смогут привлекать сторонние организации к обработке информации ограниченного доступа (кроме гостайны), предварительно уведомив об этом Центробанк. Обработка может начаться через 60 дней после отправки уведомления.

    ЦБ по согласованию с ФСБ, ФСТЭК, Минцифры и Росфинмониторингом установит порядок привлечения организаций для аутсорсинга, их взаимодействия и требования к ним. В случае нарушения Банк России сможет запретить обработку информации на срок до полугода.

    Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин подписал закон о признании цифровых валют имуществом.

    В июле глава государства разрешил Министерству обороны и Росгвардии получать данные из Единого государственного реестра ЗАГС в электронном формате.

    В том же месяце российские кредитные организации обязали открыто размещать информацию о стоимости услуг по денежным переводам.

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    2 ноября 2026, 18:27 • Новости дня
    Археологи обнаружили в Афганистане монеты возрастом почти 2 тыс. лет

    В афганской провинции Пактия нашли медные монеты возрастом почти 2 тыс. лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В провинции Пактия на востоке Афганистана археологи обнаружили медные монеты, которые относятся к периоду правления пятого кушанского царя Хувишки, занимавшего трон во II веке.

    На востоке Афганистана археологи нашли древние медные монеты, которые, скорее всего, относятся к периоду правления пятого царя кушанской династии Хувишки, передает РИА «Новости» со ссылкой на афганское министерство информации и культуры.

    «Экспертная группа управления археологии министерства информации и культуры Афганистана в ходе экспедиции в девяти уездах названной провинции обнаружила и зарегистрировала 28 различных археологических артефактов, в том числе медные монеты, фрагменты керамической посуды, а также два исторических сооружения», – заявил глава управления Сайед Забиулла Садат.

    По его словам, все эти объекты предположительно относятся к Кушанскому периоду, который длился с начала I по середину III века.

    Чиновник добавил, что ряд других найденных артефактов может принадлежать как к кушанскому, так и к исламскому периодам, что повышает их историческую и археологическую значимость.

    Глава управления также сообщил, что в ходе экспедиции специалисты провели информационные встречи с жителями уездов и местными властями.

    Им разъяснили указ верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады о защите исторических памятников. Правитель Кушанского царства Хувишка занимал трон предположительно в 131–166 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в афганской провинции Баглан маленький пастух случайно обнаружил на пастбище серебряную монету возрастом около 2 тыс. лет.

    В прошлом году во время геодезических работ в Афганистане нашли остатки древнего городища с предметами кушанского периода.

    Археологические находки в Гизе указали на возведение пирамид профессиональными рабочими бригадами, а не рабами.

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    2 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Путин запланировал вручить премии за укрепление единства 4 ноября в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в День народного единства отметит заслуги граждан, вручив им премии за вклад в укрепление единства российской нации.

    «Провести 4 ноября 2026 года в Московском Кремле церемонию вручения премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград Российской Федерации», – говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин запланировал проведение Совета по межнациональным отношениям и вручение государственных наград.

    Журналист Павел Зарубин рассказал, что в День народного единства у главы государства запланировано участие в традиционных мероприятиях.

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    3 ноября 2026, 11:47 • Новости дня
    Песков подтвердил подготовку трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Песков подтвердил подготовку саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители России, США и Китая ведут работу над организацией трехстороннего саммита с участием лидеров стран Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Работа по организации такой встречи ведется», – заявил Песков в интервью Financial Times, которое приводит РИА «Новости».

    В публикации газеты отмечается, что в настоящий момент представители трех государств обсуждают возможность проведения встречи на высшем уровне между Путиным, Трампом и Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил об обсуждении Путиным и Си Цзиньпином двусторонних отношений на встрече на полях саммита АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    Песков заявил о необходимости серьезной предварительной работы для возможной встречи Путина, Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    3 ноября 2026, 10:18 • Новости дня
    Электрическая стимуляция мозга повысила умственную работоспособность

    New Scientist: Стимуляция мозга током ускорила реакцию ценой сильной усталости

    Tекст: Мария Иванова

    Стимуляция участка мозга микротоками помогает лучше справляться с тяжелыми умственными задачами, но после нее наступает сильная усталость, выяснили ученые из Мюнхенского университета.

    Германская команда исследователей изучила, как воздействие электрического тока на дорсолатеральную префронтальную кору влияет на мотивацию к решению интеллектуальных задач. Об этом пишет New Scientist.

    В эксперименте принял участие 31 здоровый доброволец. «Они показали лучшие результаты. Однако это сопровождалось снижением мотивации в конце», – заявила исследователь Хунгмей Ся.

    Стимулирующая терапия увеличила среднюю скорость реакции до 0,98 секунды по сравнению с 1,12 секунды у тех испытуемых, которые получали плацебо.

    Выяснилось, что стимуляция повышает уровень глутамата в мозге, что и является причиной ментальной усталости. Ученые советуют делать перерывы для отдыха, чтобы не допустить избытка этого нейромедиатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре ученые Университетского колледжа Лондона сделали вывод о негативном влиянии продолжительных финансовых проблем в молодом и среднем возрасте на работу мозга в будущем.

    В августе врач-терапевт Юлия Кондальская связала снижение концентрации и быструю умственную утомляемость в молодом возрасте с хроническим стрессом.

    Ранее ученые обнаружили совпадение функциональной организации мозга у плода на 61% с показателями взрослого человека.

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    3 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Путин поздравил российского борца Гаджимагомедова с золотом чемпионата мира

    Путин поздравил борца Гаджимагомедова с золотом чемпионата мира в Астане

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Аманулу Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира в Астане.

    Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

    «На чемпионате мира в Астане Вы убедительно подтвердили свое мастерство и по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Этот триумф стал заслуженной наградой за Ваш талант, упорство, потрясающую работоспособность», – обратился к спортсмену президент.

    Глава государства также пожелал спортсмену новых спортивных достижений и всего наилучшего.

    Чемпионат мира по спортивной борьбе проходил в Астане с 24 октября по 1 ноября. Всего россияне завоевали 14 медалей, включая три серебряные и семь бронзовых. Чемпионами мира стали Алина Касабиева (до 65 кг) у женщин, а также Ибрагим Ибрагимов (до 70 кг), Иналбек Шериев (до 74 кг) и Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) в вольной борьбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил российского спортсмена Иналбека Шериева с победой на чемпионате мира по вольной борьбе в Астане.

    В воскресенье российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на этих соревнованиях.

    В субботу российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов также завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в Астане.

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    3 ноября 2026, 10:39 • Новости дня
    Путин поздравил борца Шериева с золотом на чемпионате мира

    Путин поздравил борца Шериева с золотой медалью чемпионата мира

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил российского спортсмена Иналбека Шериева с победой на чемпионате мира по вольной борьбе в Астане.

    Владимир Путин отметил спортивный характер и выносливость Иналбека Шериева, ставшего победителем в весовой категории до 74 кг, сообщается на сайте Кремля.

    «Примите поздравления с триумфом на чемпионате мира в Астане. Вы достойно продолжили блестящие победы своих товарищей, подтвердили высокий статус отечественной школы вольной борьбы. В схватках с опытными соперниками проявили недюжинную силу, выносливость и по-настоящему спортивный характер», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин также пожелал спортсмену успехов и всего самого доброго.

    В воскресенье российский борец вольного стиля Иналбек Шериев завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Астане. В финале чемпионата мира Шериев победил представителя Казахстана Нуркожу Кайпанова.

    Российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на турнире.

    В субботу российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов завоевал золото на чемпионате мира по спортивной борьбе.

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