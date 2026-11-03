Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ в начале зимы

Отбор газа из хранилищ Европы на 68% превысил средний показатель за пять лет

Tекст: Мария Иванова

Спустя пять дней после достижения пика заполнения ПХГ суммарный отбор на 68% превысил средний показатель за предыдущие пять лет, пишет ТАСС со ссылкой на GIE. В конце октября и начале ноября были установлены рекордные суточные значения отбора.

На 1 ноября ПХГ Европы были заполнены на 74,56%, что является наименьшим значением на эту дату с 2011 года. В хранилищах находится около 81,6 млрд куб. м газа.

Еврокомиссия требует заполнять хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. В этом году Европа смогла закачать в ПХГ лишь 51 млрд куб. м газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

В воскресенье вице-премьер Александр Новак назвал отдельной историей то, как европейцы переживут зиму с низкими запасами газа.

Глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал возможный рост цен на газ зимой до 2,5 тыс. долларов.