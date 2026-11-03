КСИР сбил два американских беспилотника у острова Кешм

Принадлежащие США БПЛА типа MQM-170 выведены из строя с помощью современных систем радиоэлектронной борьбы, пишет Anadolu со ссылкой на сообщение КСИР.
На данный момент перехвачено четыре беспилотника этого типа.
В КСИР также сообщили об уничтожении американского беспилотника типа MQ-9 к востоку от Ормузского пролива, не уточнив его принадлежность.
По данным иранских военных, всего сбиты 55 беспилотников типа MQ-9 и 14 аппаратов типа MQ-1.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила об ударе американских военных по расположенному на юге Ирана острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.
В понедельник СМИ сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов.
В четверг Корпус стражей исламской революции сообщил о сбитом над Ормузским проливом беспилотнике MQ-1.