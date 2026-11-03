Жительница Саратовской области получила 13 лет за шпионаж в пользу Украины

Суд назначил 13 лет колонии жительнице Саратова за шпионаж в пользу Украины

Tекст: Мария Иванова

Женщина проводила доразведку адресов проживания высокопоставленных военных Министерства обороны России и объектов критической транспортной инфраструктуры по заданию иностранной спецслужбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«Приговором 1-го Западного окружного военного суда злоумышленница признана виновной в пособничестве спецслужбам Украины в осуществлении террористической деятельности на объекте критической инфраструктуры в Саратовской области, а также государственной измене в форме шпионажа в пользу спецслужб Украины с назначением наказания в виде 13 лет лишения свободы, штрафа в размере 200 тыс. рублей и ограничения свободы после отбытия наказания сроком на один год», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФСБ добавили, что подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд в Белгороде назначил местной жительнице 19 лет колонии за передачу украинским спецслужбам координат российских военных объектов.

В августе Запорожский областной суд вынес приговор гражданке Украины за отправку противнику секретных сведений о дислокации российских войск.

Ранее задержанная в Москве женщина призналась в закладке бомбы под автомобиль сотрудника спецслужб по заданию украинских кураторов.