Самолет-разведчик США начал патрулирование над Черным морем

Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воздушное судно вылетело с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 9:30 мск. По состоянию на 9:38 самолет ведет разведку над Черным морем, придерживаясь курса на восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название Artemis II.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что российские власти остаются открытыми к диалогу с НАТО на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал в районе Калининградской области.