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    3 ноября 2026, 10:01 • Новости дня

    Польские пулеметы для танков K2PL провалили испытания на меткость

    Tекст: Мария Иванова

    Польские танки К2PL «Черная пантера» получат дистанционно управляемые пулеметные модули норвежской компании Kongsberg из-за провала испытаний отечественных аналогов.

    Модули польского военного завода Tarnow полностью провалили испытания, в связи с чем на танки установят норвежские платформы, сообщает TVP.

    На испытаниях польский модуль вел огонь по неподвижной мишени размером 2,3 м на 2,3 м с дистанций 500, 1000 и 1500 метров. В первом случае в цель попало 26% боеприпасов, во втором – 10%, а в третьем попаданий не было вовсе, отмечает ТАСС.

    После этого руководство Минобороны Польши решило закупить пулеметные модули у Kongsberg. Официально стоимость сделки не озвучена, но она может составлять около 300 млн злотых (примерно 75 млн долларов).

    В августе 2025 года Варшава и Сеул договорились о покупке 180 танков К2, 64 из которых должны быть произведены в Польше на предприятии Bumar-Labedy S.A. и получить обозначение К2PL.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце польская дивизия на границе с Калининградской областью получила новую партию южнокорейских танков К2 «Черная пантера».

    В феврале польская армия столкнулась с серьезными техническими проблемами при эксплуатации танков К2.

    В прошлом году в Польше объявили о планах сборки первого танка в версии К2PL в 2028 году.

    2 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах

    Эксперт Кнутов: ВСУ начали использовать новую тактику с дронами на дорогах

    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    @ Ashley Chan/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Появление на проезжей части якобы сбитых украинских дронов, детонирующих при приближении объекта, свидетельствует о новой тактике Вооруженных сил Украины по применению «дронов-ждунов», заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику применения так называемых «дронов-ждунов», оставляя их на проезжей части под видом сбитых аппаратов, пишет «Газета.Ru».

    «Это новое применение дронов-ждунов. Раньше дроны-ждуны помещали либо в траве, либо на деревьях, либо на крыше дома. А теперь вот уже непосредственно на дороге», – заявил Кнутов.

    Аналитик добавил, что подобные беспилотники способны детонировать при появлении человека или транспортного средства. Для этого устройства могут оборудовать микрофонами или датчиками движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон сообщил о новой тактике ВСУ с подвешиванием беспилотников на линиях электропередачи.

    В пятницу расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники украинской армии в Харьковской области.

    В среду оператор-техник расчета БПЛА сообщил о выявлении позиций ВСУ в Харьковской области по дымке от выстрелов, перемещениям и оставленному мусору.

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    2 ноября 2026, 16:30 • Новости дня
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» Лушников пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерн «Калашников» планирует в ближайшем будущем использовать искусственный интеллект в стрелковом оружии, заявил гендиректор компании Алан Лушников.

    Лушников сообщил о скором внедрении технологий искусственного интеллекта в стрелковое оружие, передает ТАСС. По его словам, компания уже использует ИИ в системах управления автоматизированными средствами и для обработки данных.

    «Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами <…>, не скажу, что пока во всех (изделиях), в автомате его пока нет, но будет», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе ИИ.

    В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главными направлениями модернизации армии развитие беспилотников и применение ИИ в вооружениях.

    В прошлом месяце Министерство обороны Южной Кореи открыло первую базу трансформации искусственного интеллекта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Индия запланировала закупить у России 52 комплекса «Панцирь-С1М»

    Hindustan Times: Индия намерена купить российские ЗРПК «Панцирь»

    Tекст: Мария Иванова

    Индия обсуждает с Россией закупку зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», чтобы интегрировать его в свою многоуровневую систему противовоздушной обороны.

    Министерство обороны южноазиатской республики намерено принять на вооружение 52 российских ЗРПК, 13 из которых предполагается закупить в РФ и 39 выпустить на индийских оборонных предприятиях по лицензии, передает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

    Данный комплекс ПВО малой дальности входит в число вооружений, которые Россия ранее предложила Индии для закупок и совместного производства.

    ЗРПК планируется интегрировать в индийскую многоуровневую систему ПВО, в состав которой входят российские зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400 «Триумф».

    Индия в 2018 году подписала соглашение с РФ о покупке пяти дивизионов С-400 на сумму 5,43 млрд долларов. Четыре дивизиона размещены на границах с Пакистаном и Китаем. Поставка пятого ожидается в январе–феврале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Индия отказалась от закупки российских истребителей пятого поколения Су-57Э.

    Летом Нью-Дели инициировал сделку с Парижем по производству на индийской территории 94 передовых истребителей. В марте Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупки военной техники на сумму примерно 25 млрд долларов.

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    2 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин утвердил правила поставок военной продукции между Россией и Белоруссией

    Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», – говорится в документе.

    Положение определяет порядок формирования перечней военной продукции для ввоза и вывоза, выдачи разрешений и контроля за этими процессами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола о расширении возможностей местных предприятий по закупке армейских комплектующих.

    В январе Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет экспорта военной продукции.

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    2 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    ВВС Казахстана получили второй тяжелый самолет Airbus A400M из Испании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Летный парк Военно-воздушных сил Казахстана пополнился вторым тяжелым военно-транспортным самолетом Airbus A400M Atlas, который прибыл из Испании, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

    Как указали в ведомстве, в Алма-Ату прибыл второй тяжелый военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, предназначенный для сил воздушной обороны республики, передает РИА «Новости».

    «Еще одним направлением применения военно-транспортной авиации станет обеспечение участия казахстанских военнослужащих в международных миротворческих миссиях. Наличие самолетов данного класса расширяет возможности самостоятельной переброски национального миротворческого контингента», – заявили в Минобороны Казахстана.

    Для обеспечения эксплуатации машин казахстанские экипажи и инженерно-технический персонал прошли подготовку в учебном центре Airbus в испанской Севилье. Первый Airbus A400M Atlas прибыл в страну в декабре 2024 года. Воздушное судно может перевозить военную технику и грузы на большие расстояния, а также садиться на короткие грунтовые полосы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить финансирование приоритетных потребностей Вооруженных сил республики.

    В октябре Токаев назначил бывшего заместителя начальника Службы государственной охраны Айткурмана Омарбекова новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны.

    В сентябре Министерство обороны Казахстана анонсировало реформу вооруженных сил для повышения безопасности военнослужащих.

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    2 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Минобороны Германии подтвердило задержку поставок новых вертолетов Airbus H145

    Der Spiegel: Бундесвер отложил ввод в эксплуатацию новых вертолетов Airbus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Германии признало наличие проблем и задержек с вводом в эксплуатацию новых легких боевых вертолетов Airbus H145 для нужд армии.

    Военное ведомство ФРГ подтвердило отставание от графика при закупке новых боевых машин, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. «Проблемы и задержки нам известны. Мы находимся в тесном контакте с Федеральной счетной палатой», – заявил представитель Минобороны ФРГ.

    Он подчеркнул, что график поставок существует, однако решающее значение имеет прогресс в обеспечении боевых возможностей машин, а обязательства по исправлению ситуации лежат исключительно на производителях.

    По данным журнала, Федеральная счетная палата ФРГ подвергла резкой критике Минобороны за просчеты в реализации проекта. Из-за трудностей с сертификацией боеприпасов армия получит вертолеты, которые смогут летать, но в обозримом будущем не смогут стрелять. В результате Берлин рискует не выполнить собственные обязательства по предоставлению в распоряжение НАТО боеспособных легких вертолетов к 2029 году.

    В 2023 году компания Airbus получила контракт на 2,5 млрд евро, по которому до конца 2028 года должна была создать военный вариант гражданского вертолета H145M. Минобороны рассчитывало, что переоборудовать готовую модель будет быстрее и эффективнее, однако Бундесвер недооценил расходы на эти работы. В итоге в предварительной конфигурации армия получит машину, пригодную лишь для учебных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бундесвер запланировал закупить беспилотные летательные аппараты с сеткометами для защиты военных объектов от дронов.

    В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил намерение приобрести для армии 16 дополнительных военно-транспортных самолетов Airbus А400М.

    В мае сообщалось о нехватке персонала и уязвимости размещенной в Литве бригады бундесвера из-за задержек с поставками систем ПВО Skyranger.

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    2 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    Активисты заблокировали используемую США британскую базу ВВС Лейкенхит

    Telegraph: Антивоенные активисты заблокировали базу ВВС Лейкенхит в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа антивоенных активистов перекрыла въезд на британскую базу военно-воздушных сил Лейкенхит, которая используется американскими военными для проведения операций на Ближнем Востоке.

    Утром в понедельник десять человек приковали себя к главным воротам военного объекта в графстве Саффолк, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph. Протестующие потребовали от властей запретить американским войскам использовать британские базы и прекратить поддержку незаконных войн.

    Кроме того, они призвали убрать ядерное оружие США с территории Британии.

    На базе Лейкенхит располагается 48-й истребительный авиационный полк, который считается крупнейшей в Европе группой американских истребителей. В его состав входят эскадрильи самолетов F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II, способных нести ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США направили шесть стелс-истребителей F-35A Lightning II на авиабазу Лейкенхит.

    В прошлом году этот военный объект назвали непригодным для приема американского ядерного оружия из-за технических проблем.

    В 2024 году Вашингтон начал строительство хранилища для тактического ядерного оружия на базе Лейкенхит.

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    2 ноября 2026, 19:25 • Новости дня
    Правительство Чехии утвердило концепцию строительства армии до 2040 года

    Denik N: Кабмин Чехии одобрил увеличение армии до 32 тыс. военнослужащих

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Чехии согласовал новую концепцию развития вооруженных сил до 2040 года, которая подразумевает увеличение численности военнослужащих-контрактников до 32 тыс. человек.

    Власти Чехии намерены сформировать полностью контрактную армию и увеличить число резервистов до 15 тыс. граждан. В качестве приоритетов развития заявлены принятие на вооружение современных беспилотников и укрепление системы противовоздушной обороны, передает ТАСС со ссылкой на портал Denik N.

    В документе подчеркивается значительное ухудшение ситуации в сфере европейской безопасности в последние годы. Авторы концепции отмечают переход ответственности за оборону Европы от США к европейским государствам.

    В заседании правительства принял участие президент Чехии Петр Павел. Глава государства раскритиковал предложенный план как нереалистичный и не соответствующий целям обеспечения полной боеспособности вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Чехии Петр Павел разрешил 23 гражданам республики официально присоединиться к украинским вооруженным силам.

    В сентябре премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о готовности направить две механизированные бригады в страны Прибалтики в случае вооруженного конфликта с Россией.

    Чешское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2027 год с ростом расходов на оборону.

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    3 ноября 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех анонсировал показ новых карабинов и противодроновых патронов в Москве

    Ростех: В Москве покажут новые дальнобойные карабины и патроны против дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» продемонстрирует два новых дальнобойных карабина и боеприпасы для борьбы с беспилотниками на международной выставке ORELEXPO в Москве.

    На выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO в московском Гостином Дворе покажут самозарядный карабин МЦ 572 «Высота» калибра 12,7 миллиметра с прицельной дальностью 1800 метров и карабин с ручной перезарядкой МЦ 574 дальностью до 1200 метров, сообщает Ростех.

    Обе винтовки разработаны по схеме barrel-block, при которой ствол и ствольная коробка образуют единый жесткий узел. Такая конструкция снижает колебания оружия во время выстрела, что повышает точность и кучность стрельбы на дистанциях свыше одного километра. Оружие можно настраивать под индивидуальные параметры стрелка, а замена ствола не требует специальных инструментов.

    Кроме того, холдинг впервые представит широкой публике патроны «Многоточие» калибров 5,45 и 7,62 миллиметра с трехэлементной пулей. Эти боеприпасы примерно в два с половиной раза повышают эффективность поражения малоразмерных беспилотников из штатного стрелкового оружия на расстоянии до 300 метров.

    Ранее госкорпорация пообещала показать на выставке в Эр-Рияде новейший снаряд для дистанционного поражения дронов.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал первые партии многопульных патронов «Многоточие».

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    3 ноября 2026, 09:01 • Новости дня
    Российский боец сбил три дрона ВСУ с помощью тепловизора «Совенок»

    Стрелок группировки «Центр» уничтожил три беспилотника ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стрелок группировки «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника самолетного типа в ДНР, обнаружив их с помощью тепловизора «Совенок».

    Стрелок группировки войск «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника самолетного типа при защите военной техники в ДНР. Боец обнаружил цели с помощью тепловизора «Совенок», передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего, прибор позволил выявить два беспилотника Hornet и один аппарат типа «Батон». Одну из целей он обнаружил во время сопровождения колонны техники.

    «При сопровождении колонны обнаружил цель. Сказал водителю остановиться. От выявления до уничтожения около десяти секунд прошло», – рассказал Калугин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил о начале применения российскими военными дронов с кумулятивно-режущей боевой частью.

    Также лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz запланировали испытать на территории спецоперации.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о создании в Горловке мобильных групп для уничтожения дронов ВСУ.

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    3 ноября 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские дроны получили неуязвимые для украинских систем РЭБ антенны

    Defence News: Россия оснастила дроны новыми антеннами для обхода РЭБ Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия начала устанавливать на свои беспилотники и ракеты увеличенные помехоустойчивые антенны, что значительно усложняет работу украинских систем радиоэлектронной борьбы, пишут американские СМИ.

    Российские навигационные модули «Комета» используют массивы небольших приемных элементов для поддержания работы спутниковой навигации в условиях помех. Они были обнаружены на беспилотниках «Герань», авиабомбах, ракетах «Искандер-М», «Кинжал» и новых крылатых ракетах «Филин», пишет Defence News.

    Аппараты с 32-элементными антеннами уже участвовали в атаках на Киев.

    «Чем больше элементов, тем больше источников сигналов радиоэлектронной борьбы может подавить антенна», – заявил специалист по РЭБ и советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

    По его словам, это дает России асимметричное преимущество, так как ей проще увеличить количество элементов на антенне, чем украинским войскам добавить новые станции радиоэлектронной борьбы.

    В результате более защищенные российские аппараты способны преодолевать радиоэлектронный щит Украины, заставляя применять для их перехвата дорогостоящие зенитные ракеты и авиацию.

    Главное управление разведки минобороны Украины указало, что российские оборонные предприятия якобы заказали в этом году более 100 тыс. модулей «Комета» в различных конфигурациях для наведения крылатых и баллистических ракет, ударных дронов и управляемых бомб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о способности российской ракеты «Филин» поражать широкий спектр целей.

    Ранее Бескрестнов заявлял, что новые российские реактивные дроны «Герань-5» способны разгоняться до скорости в 1000 тыс. км/ч.

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    3 ноября 2026, 13:15 • Новости дня
    Лавров: Япония обсуждает возможность отхода от неядерных принципов

    Глава МИД Лавров заявил об обсуждении в Японии отказа от неядерных принципов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония проводит ускоренную милитаризацию и рассматривает возможность отказа от трех неядерных принципов.

    Японское руководство во главе с премьер-министром Санаэ Такаити обсуждает возможность изменения безъядерного статуса страны, передает ТАСС.

    «Япония, забыв уроки истории, проводит ускоренную милитаризацию. Политическая элита этой страны, которая пережила ужасы американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, активно обсуждает во главе с премьер-министром Санаэ Такаити возможность отхода от трех неядерных принципов», – заявил Лавров в ходе IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьезной борьбе за право определять принципы нового миропорядка.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити исключила участие страны в совместных ядерных миссиях США.

    Также японские власти сообщили о планах продолжить соблюдение трех неядерных принципов.

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    3 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    Участвовавшую в освобождении Доброполья бригаду наградили орденом Суворова

    Минобороны: 9-я бригада группировки «Центр» получила орден Суворова

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель командующего 51-й гвардейской общевойсковой армии вручил 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки «Центр» орден Суворова, сообщило Министерство обороны.

    Заместитель командующего 51-й гвардейской общевойсковой армии провел церемонию крепления знака ордена Суворова и орденской ленты к знамени 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр», сообщает Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подразделения бригады метр за метром освобождают территорию Донецкой народной республики от украинских войск. Ранее бойцы соединения взяли под контроль Доброполье, служившее одним из главных узлов обороны ВСУ на Днепропетровском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав ряда подразделений с освобождением Доброполья.

    В августе Белоусов вручил Георгиевскую знаменную ленту соединению группировки «Восток» в связи с присвоением почетного наименования «гвардейский».

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    3 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    Науседа назвал суммы расходов Литвы на оборону

    Президент Науседа оценил военные расходы Литвы почти в 7% ВВП

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на конференции по вопросам безопасности в Берлине, что Вильнюс направляет на оборонные нужды почти 7% валового внутреннего продукта.

    Литва расходует на нужды обороны 7% валового внутреннего продукта. Об этом глава балтийской республики Гитанас Науседа сообщил на конференции в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    «В текущем году на основные оборонные нужды Литва направила 5,38% ВВП, а с учетом финансирования более широких потребностей в сфере безопасности и обороны на эти цели выделено почти 7% ВВП», – отметил Науседа.

    В проекте государственного бюджета Литвы на 2027 год ассигнования на оборону намечены в размере 4,8 млрд евро. Это позволит сохранить финансирование по линии Минобороны на уровне 5% ВВП. По решению Госсовета обороны такой уровень расходов Вильнюс намерен выдерживать как минимум до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госсовет обороны Литвы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    Ранее Координационный совет по всеобщей национальной обороне страны закрепил планы по переходу к нему. А литовское министерство обороны сообщило о направлении Бельгией истребителей F-16 для охраны воздушного пространства над странами Балтии.

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    3 ноября 2026, 14:30 • Новости дня
    Уволенный стратег Пентагона попал под следствие за утечки в СМИ

    Axios: Бывшему стратегу Пентагона грозит трибунал за передачу данных об Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отстраненный начальник управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США Бретт Сильвия попал под следствие за передачу информации СМИ.

    Уволенного начальника управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенанта Бретта Сильвию могут предать суду военного трибунала за «предполагаемую утечку информации» журналистам Wall Street Journal и New York Times, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    Из внутреннего отчета Пентагона следует, что Сильвия провалил четыре проверки на полиграфе и признался в раскрытии информации. С осени 2025 года он передавал журналистам данные об операции США против Ирана и о конфликте на Украине.

    Как отметил один из источников, «президент нетерпимо относится к утечкам информации, поэтому увольнение Сильвии – это первый шаг в процессе привлечения к ответственности».

    Собеседники портала добавили, что инцидент вызывает вопросы к Объединенному комитету начальников штабов, так как там не сообщали о подозрениях в адрес Сильвии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сильвия признался в передаче журналистам засекреченной информации об Украине и Иране.

    В четверг министр обороны США Пит Хегсет уволил его из-за подозрений в передаче секретной информации.

    Напомним, что еще в мае 2025 года в Пентагоне ввели новые меры по ограничению присутствия журналистов в здании после инцидента с утечкой информации о военных действиях.

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