Польские пулеметы для танков K2PL провалили испытания на меткость

Tекст: Мария Иванова

Модули польского военного завода Tarnow полностью провалили испытания, в связи с чем на танки установят норвежские платформы, сообщает TVP.

На испытаниях польский модуль вел огонь по неподвижной мишени размером 2,3 м на 2,3 м с дистанций 500, 1000 и 1500 метров. В первом случае в цель попало 26% боеприпасов, во втором – 10%, а в третьем попаданий не было вовсе, отмечает ТАСС.

После этого руководство Минобороны Польши решило закупить пулеметные модули у Kongsberg. Официально стоимость сделки не озвучена, но она может составлять около 300 млн злотых (примерно 75 млн долларов).

В августе 2025 года Варшава и Сеул договорились о покупке 180 танков К2, 64 из которых должны быть произведены в Польше на предприятии Bumar-Labedy S.A. и получить обозначение К2PL.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце польская дивизия на границе с Калининградской областью получила новую партию южнокорейских танков К2 «Черная пантера».

В феврале польская армия столкнулась с серьезными техническими проблемами при эксплуатации танков К2.

В прошлом году в Польше объявили о планах сборки первого танка в версии К2PL в 2028 году.