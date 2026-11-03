Брянская область запланировала товарооборот с Белоруссией в 1 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Брянской области намерены довести объем товарооборота с Белоруссией до 1 млрд долларов, пишут СМИ«Российская газета». Российский регион уже входит в первую десятку субъектов страны по объемам торговли с республикой.

На встрече с брянской делегацией глава Белоруссии отметил важность взаимовыгодного сотрудничества. «Соседей не выбирают и нужно делать все, чтобы соседство было на пользу всем», – заявил Лукашенко.

Ковальчук назвал достижение определенного уровня товарооборота самым ярким и понятным показателем двустороннего взаимодействия. Основными сферами кооперации станут машиностроение и строительство, включая возведение жилья и объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, калужские власти ожидают визит официальной делегации Гомельской области для обсуждения новых совместных проектов. Регионы Центральной России давно и активно сотрудничают с Белоруссией по различным направлениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

Также глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил о договоренности по строительству совместного российско-белорусского санатория.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил закрепить за республикой ряд российских регионов.