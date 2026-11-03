Коммунальную технику Москвы полностью перевели на зимний режим работы

Снегопогрузчики и автогрейдеры Москвы подготовили к зимнему сезону

Tекст: Ольга Иванова

«В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы. Ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости – ремонт и модернизацию», – приводит слова Бирюкова агентство «Москва».

Летом специалисты провели регламентное техническое обслуживание машин, заменили жидкости и фильтры, а также выполнили необходимый ремонт. На круглогодичную технику установили навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов.

В столице также расконсервировали машины, применяемые исключительно в холодное время года: автогрейдеры, линейные снегопогрузчики, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что на опасных участках МКАД и в Новой Москве продолжат круглосуточно дежурить тягачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сезон работы фонтанов в Москве завершился.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился принять все необходимые меры для бесперебойного функционирования систем жилищно-коммунального хозяйства в период отопительного сезона.

Мишустин сообщил о начале отопительного сезона в большинстве российских субъектов.