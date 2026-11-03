Кубок Азии по футболу перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке

Футбольный Кубок Азии в Саудовской Аравии перенесли на конец 2027 года

Tекст: Мария Иванова

Изначально турнир планировалось провести с 7 января по 5 февраля 2027 года. Теперь начало соревнований запланировано на 23 декабря 2027 года, а финал должен состояться 21 января 2028 года, передает ТАСС.

«Организационный комитет Кубка Азии принял решение изменить сроки проведения этого ключевого турнира для национальных сборных в связи с исключительными обстоятельствами, возникшими из-за ситуации в регионе, включая серьезные логистические сложности и перебои в транспортном сообщении», – заявили в пресс-службе конфедерации.

Новые даты проведения турнира отправят на утверждение в Международную федерацию футбола (ФИФА). В заявлении подчеркивается, что сложившиеся обстоятельства сделали невозможным проведение соревнований в первоначально запланированные сроки, что потребовало переноса турнира в интересах участвующих команд, официальных лиц и зрителей.

Всего в турнире примут участие 24 сборные. Действующим обладателем трофея является национальная команда Катара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную йеменским движением «Ансар Аллах» баллистическую ракету.

В пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил об ударах по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

На прошлой неделе йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в городе Рас-Таннура.