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    3 ноября 2026, 09:53 • Новости дня

    Кубок Азии по футболу перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Футбольный Кубок Азии в Саудовской Аравии перенесли на конец 2027 года

    Tекст: Мария Иванова

    Азиатская конфедерация футбола приняла решение перенести сроки проведения Кубка Азии в Саудовской Аравии на конец 2027 года в связи с неблагоприятной обстановкой в регионе.

    Изначально турнир планировалось провести с 7 января по 5 февраля 2027 года. Теперь начало соревнований запланировано на 23 декабря 2027 года, а финал должен состояться 21 января 2028 года, передает ТАСС.

    «Организационный комитет Кубка Азии принял решение изменить сроки проведения этого ключевого турнира для национальных сборных в связи с исключительными обстоятельствами, возникшими из-за ситуации в регионе, включая серьезные логистические сложности и перебои в транспортном сообщении», – заявили в пресс-службе конфедерации.

    Новые даты проведения турнира отправят на утверждение в Международную федерацию футбола (ФИФА). В заявлении подчеркивается, что сложившиеся обстоятельства сделали невозможным проведение соревнований в первоначально запланированные сроки, что потребовало переноса турнира в интересах участвующих команд, официальных лиц и зрителей.

    Всего в турнире примут участие 24 сборные. Действующим обладателем трофея является национальная команда Катара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную йеменским движением «Ансар Аллах» баллистическую ракету.

    В пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил об ударах по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в городе Рас-Таннура.

    2 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    IRNA: Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило агентство IRNA.

    Стороны рассмотрели положение дел в регионе и мире, уделив особое внимание Западной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA. В ходе разговора иранский политик выразил признательность Путину и другим российским официальным лицам за высокую оценку роли погибшего верховного лидера Али Хаменеи.

    Также он поблагодарил Москву за поддержку Ирана. Кроме того, Резаи и Путин подтвердили настрой на дальнейшее стратегическое сотрудничество двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    В прошлом месяце президент Ирана на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Исламской Республике.

    В начале месяца президент Ирана выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

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    2 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана поручил урегулировать конфликт с США путем диалога

    Хаменеи распорядился урегулировать конфликт с США посредством диалога

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    Власти Ирана намерены использовать дипломатические механизмы для снижения напряженности в отношениях с Вашингтоном. Соответствующие прямые указания правительству дал верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, передает РИА «Новости».

    О готовности официального Тегерана к переговорам рассказал президент страны Масуд Пезешкиан, сославшись на полученные от руководителя государства директивы. Заявление политика было опубликовано его пресс-службой.

    «Мы стремимся решить проблему путем переговоров. В этом вопросе верховный лидер революции также предоставил правительству соответствующие полномочия», – заявил Пезешкиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров.

    В сентябре президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил об открытости исламской республики к переговорам с американским руководством.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ сообщила об ударе США по иранскому острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм, пишет Wall Street Journal.

    Это стало очередным ударом из серии атак, которые Вашингтон в последние недели «тайно» проводил против Ирана, пишет Wall Street Journal.

    По данным издания, удар совпал с публичными заявлениями Белого дома, в которых подчеркивалась возможность дипломатической договоренности с Тегераном.

    Нападение последовало за заявлениями Вашингтона, в которых тот старался преуменьшить вероятность возобновления войны с Ираном после промежуточных выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на южном иранском острове Кешм были слышны звуки взрывов.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить США атаковать иранские объекты сразу после американских выборов.

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    2 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    Черчесов ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ахмат»
    Черчесов ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Станислав Черчесов покинул должность главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат» по обоюдному согласию сторон.

    «Футбольный клуб «Ахмат» и главный тренер Станислав Черчесов пришли к соглашению о расторжении трудового договора по обоюдному согласию. В понедельник Станислав Саламович попрощался с коллективом. Тренер и футболисты поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи», – говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

    Черчесову 63 года. Он возглавлял «Ахмат» с августа 2025 года. На протяжении тренерской карьеры он также работал в московском «Спартаке», пермском «Амкаре», московском «Динамо», австрийских клубах «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше», а также возглавлял сборные России и Казахстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

    В августе 2025 года Черчесова назначили главным тренером футбольного клуба «Ахмат».

    В январе 2025 года Черчесов ушел с должности главного тренера сборной Казахстана по футболу.

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    3 ноября 2026, 06:48 • Новости дня
    ВМС Индии спасли экипаж захваченного пиратами иранского судна

    ВМС Индии освободили 20 членов экипажа иранского судна от пиратов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Индийские военно-морские силы провели операцию по спасению 20 членов экипажа захваченного пиратами иранского судна в Аравийском море, сообщил глава минобороны Индии Раджнатх Сингх.

    Военно-морские силы Индии провели масштабную операцию в Аравийском море, в ходе которой освободили захваченное пиратами иранское рыболовецкое судно Azini и 20 членов его экипажа.

    «Поздравляю ВМС Индии с успешным проведением тщательно скоординированной 48-часовой операции по спасению всех 20 членов экипажа рыболовецкого судна Azini, захваченного пиратами», – цитирует министра ТАСС.

    По словам главы ведомства, операция прошла 2 ноября на расстоянии более 3 тыс. километров от Мумбаи. Он отметил, что оперативное обнаружение и безопасный перехват судна из рук хорошо вооруженных пиратов состоялись при своевременной поддержке военно-воздушных сил страны.

    Министр подчеркнул, что личный состав продемонстрировал готовность Индии защищать человеческие жизни и обеспечивать стабильность в Индийском океане. Индия остается твердо приверженной поддержанию безопасности морских путей в регионе, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сомалийские пираты захватили иранское рыболовецкое судно Azini.

    В прошлом месяце участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии выступили против морского пиратства.

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    2 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД подтвердил готовность России стабилизировать ситуацию в Персидском заливе

    МИД: Россия готова содействовать стабилизации ситуации в Персидском заливе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия подтвердила готовность содействовать устойчивой стабилизации ситуации в Персидском заливе, в том числе на основе предложений из Концепции обеспечения коллективной безопасности, сообщили в МИД.

    В сообщении, опубликованном на сайте МИД, говорится, что Россия и Иран выступают за возобновление политико-дипломатического процесса в регионе. В ведомстве подчеркнули важность содействия стабилизации в этом стратегически важном районе мира, опираясь на предложения обновленной в мае Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни обсудили ситуацию в регионе и пути деэскалации напряженности между США и Ираном.

    В тот же день заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил о возможности открытия новых консульских учреждений в странах Персидского залива.

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    2 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    КСИР ликвидировал террориста и взял в плен нескольких боевиков на юге Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) ликвидировали одного члена террористической ячейки и взяли в плен еще нескольких боевиков в иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает пресс-служба военного округа Кудс сухопутных сил КСИР.

    «Благодаря точным разведывательным данным и своевременным действиям сотрудников… ранее обнаруженная и находившаяся под наблюдением террористическая ячейка попала в засаду перед совершением террористических действий», – приводит заявление КСИР РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    В ходе операции один террорист был убит, еще несколько взяты в плен, ведется розыск других скрывающихся лиц. В провинции Систан и Белуджистан периодически происходят столкновения между силовиками и вооруженными группировками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Корпус стражей исламской революции ликвидировал восемь боевиков террористических группировок в провинции Систан и Белуджистан.

    В том же месяце военнослужащий КСИР стал жертвой террористической атаки с использованием заложенной бомбы.

    Летом иранские вооруженные силы завершили масштабную операцию по ликвидации террористических ячеек.

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    3 ноября 2026, 04:28 • Новости дня
    Нетаньяху призвал оппозицию отказаться от коалиции с арабскими партиями

    Нетаньяху призвал оппозицию к правительству национального единства

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с призывом не создавать коалицию с арабскими партиями и поддержать формирование широкого правительства национального единства.

    Нетаньяху заявил, что израильское общество не желает видеть кабинет министров, зависящий от арабских партий РААМ и Объединенного арабского списка, которые, по его мнению, «поддерживают терроризм и отрицают существование еврейского государства».

    Политик подчеркнул, что его блок с самого начала выборной кампании выступал за создание широкого правительства национального единства, передает РИА «Новости».

    «Явное большинство еврейского населения выбрало «Ликуд» как крупнейшую партию, а меня – в качестве премьер-министра в следующем правительстве. Мы стремимся сформировать широкое правительство с нашими партнерами и с любой партией, которая этого пожелает и не поддерживает терроризм. Я открыт к диалогу по этому вопросу», – заявил Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральная избирательная комиссия Израиля обнародовала окончательные результаты выборов в Кнессет, по которым блок Нетаньяху получил 53 мандата, оппозиция – 48, арабские партии – 19.

    Лидер оппозиционной партии «Вместе» Яир Лапид в пятницу признал сложность формирования нового правительства по итогам голосования.

    В среду политолог Саймон Ципис заявил о риске затяжного политического кризиса в Израиле из-за невозможности устойчивого парламентского большинства.

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    2 ноября 2026, 21:35 • Новости дня
    Назначен новый главный тренер футбольного клуба «Ахмат»

    Бывший наставник московского «Динамо» Гусев возглавил футбольный клуб «Ахмат»

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров в понедельник вечером представил команде нового главного тренера, которым стал 49-летний Ролан Гусев.

    Во время игровой карьеры Гусев выступал за московские «Динамо» и ЦСКА, а также защищал цвета сборной России, сообщается в Telegram-канале ФК «Ахмат». Тренерскую работу он начал в 2019 году в академии армейцев, после чего руководил юношескими национальными командами и молодежным составом ЦСКА.

    В прошлом году Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо». Впоследствии он дважды исполнял обязанности главного тренера бело-голубых, а в декабре 2025 года был официально утвержден в этой должности и проработал с командой до конца сезона-2025/2026.

    В минувшем сезоне «Динамо» добралось до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступило «Краснодару» в серии пенальти, а самого Гусева признали лучшим тренером премьер-лиги по итогам марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Станислав Черчесов покинул должность главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат» по обоюдному согласию сторон.

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    2 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Кения потребовала от Саудовской Аравии отменить ограничения из-за Эболы

    The Star: Кения потребовала от Саудовской Аравии снять ограничения из-за Эболы

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Кении сочли необоснованным запрет Саудовской Аравии на въезд в страну из-за единичных случаев заражения вирусом Эбола и потребовали отменить ограничительные меры.

    Власти Саудовской Аравии 30 октября приостановили выдачу виз лицам, прибывающим из Кении, а также запретили въезд тем, кто находился на кенийской территории в течение последних трех недель. Кенийская сторона сочла эти меры чрезмерными, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Star.

    «Приостановка выдачи виз и запрет на въезд всем, кто находился в Кении в течение последних 21 суток, являются всеобъемлющими карательными мерами, не подкрепленными эпидемиологическими данными», – заявили в посольстве Кении в Эр-Рияде.

    Власти африканской республики отметили, что вспышка лихорадки Эбола находится под контролем. В Кении зарегистрировано лишь девять случаев заражения, включая два летальных исхода. Все они связаны с одним первоначально завезенным случаем инфекции, а новых заболевших не регистрировали с 19 октября.

    Найроби потребовал от Эр-Рияда предоставить Всемирной организации здравоохранения научное обоснование введенных ограничений. Кения также пригрозила поднять этот вопрос на уровне Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 5 тыс. человек. В прошлом месяце жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась лихорадкой Эбола.

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    2 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорты на юге и востоке Саудовской Аравии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» нанесло удары по международным аэропортам на востоке и юге Саудовской Аравии, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    «За последние 48 часов мы нанесли удары по аэропорту в Даммаме, военному транспорту в аэропорту в Джизане, а также по радару системы раннего предупреждения в Джизане», – приводит РИА «Новости» заявление представителя хуситов, сделанное в эфире телеканала Al Masirah.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил о нанесении ударов по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии в ответ на действия арабской коалиции в Йемене.

    Представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил об ударах баллистическими ракетами движения «Ансар Алла» по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

    На прошлой неделе Яхья Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

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    2 ноября 2026, 21:01 • Новости дня
    ОАЭ направили в сектор Газа корабль с гуманитарной помощью

    WAM: ОАЭ отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи в Газу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объединенные Арабские Эмираты отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи для сектора Газа, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

    Судно «Ахмед бин Рашид» направилось в египетский порт Эль-Ариш. Груз предназначен для поддержки палестинцев в анклаве, передает РИА «Новости» со ссылкой на WAM.

    На борту корабля также находятся четыре ассенизаторские машины и четыре мусоровоза, необходимые для восстановления коммунальных услуг в секторе Газа.

    Отмечается, что это 14-е судно, отправленное из ОАЭ с начала обострения конфликта в секторе Газа. В общей сложности Эмираты доставили в палестинский анклав более 135 тыс. тонн гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ОАЭ доставили почти тысячу тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

    В прошлом году военно-транспортные самолеты ОАЭ доставили гуманитарную помощь в труднодоступные районы анклава.

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    3 ноября 2026, 07:51 • Новости дня
    Россия экспортировала рекордный объем подсолнечного масла в ОАЭ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В январе – сентябре 2026 года Россия поставила в Объединенные Арабские Эмираты рекордные 27 тыс. тонн подсолнечного масла.

    Стоимость экспортированного в ОАЭ подсолнечного масла составила более 38 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

    По сравнению с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос в 18 раз в физическом выражении и в 21 раз – в стоимостном.

    В «Агроэкспорте» отметили, что за девять месяцев текущего года в Эмираты было отправлено больше подсолнечного масла, чем за любой полный год ранее.

    Предыдущий рекорд зафиксировали в 2021 году, когда за 12 месяцев Россия экспортировала в ОАЭ 18,4 тыс. тонн масложировой продукции на 24,6 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия увеличила в 6,5 раза экспорт агропродукции в Южную Америку.

    Также Грузия вдвое нарастила закупки российского подсолнечного масла.

    Кроме того, Россия обошла Украину по экспорту подсолнечного масла.

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    3 ноября 2026, 11:35 • Новости дня
    Умер перенесший остановку сердца на матче футболист де Мигель

    Умер перенесший остановку сердца на матче футболист «Тенерифе» де Мигель

    Tекст: Мария Иванова

    Скончался 30-летний нападающий футбольного клуба «Тенерифе» Хесус де Мигель, перенесший остановку сердца во время матча с «Андоррой», сообщил испанский клуб.

    В понедельник матч второго дивизиона Испании в Санта-Крус-де-Тенерифе прервали на седьмой добавленной минуте при счете 2:2. Голкипер «Андорры» Хесус Овоно врезался в де Мигеля, пытаясь прервать выход один на один, за что получил красную карточку. Нападающий при падении потерял сознание. С поля его унесли на носилках, а затем доставили в больницу, передает РИА «Новости».

    Сообщалось, что футболист перенес остановку сердца и дыхания. Позднее клуб сообщил об ухудшении состояния нападающего.

    В текущем сезоне Хесус де Мигель сыграл 12 матчей за «Тенерифе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 14-летний игрок скончался от внезапной остановки сердца после попадания мяча в грудь во время любительского матча в Аргентине.

    В апреле прошлого года перуанский футболист умер после столкновения с вратарем на матче.

    В феврале 2025 года футболисту из Китая диагностировали смерть мозга после травмы на матче в Мадриде.

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    3 ноября 2026, 10:11 • Новости дня
    КСИР сбил два американских беспилотника у острова Кешм

    Anadolu: КСИР сбил два американских беспилотника MQM-170 к югу от острова Кешм

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командование ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявило об уничтожении двух американских беспилотников типа MQM-170 к югу от острова Кешм в Ормузском проливе.

    Принадлежащие США БПЛА типа MQM-170 выведены из строя с помощью современных систем радиоэлектронной борьбы, пишет Anadolu со ссылкой на сообщение КСИР.

    На данный момент перехвачено четыре беспилотника этого типа.

    В КСИР также сообщили об уничтожении американского беспилотника типа MQ-9 к востоку от Ормузского пролива, не уточнив его принадлежность.

    По данным иранских военных, всего сбиты 55 беспилотников типа MQ-9 и 14 аппаратов типа MQ-1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила об ударе американских военных по расположенному на юге Ирана острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

    В понедельник СМИ сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов.

    В четверг Корпус стражей исламской революции сообщил о сбитом над Ормузским проливом беспилотнике MQ-1.

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