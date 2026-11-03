При пожаре в торговом павильоне Москвы спасли пять человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

На Липецкой улице на юге Москвы произошло возгорание в административном здании, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Из здания были эвакуированы 27 человек. Пожарным удалось спасти пять человек, по предварительным данным, никто не пострадал.

Источник агентства в оперативных службах уточнил, что загорелся одноэтажный торговый павильон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник из-за возгорания в здании торгового центра в Новой Москве эвакуировали около 150 человек.

В субботу во Всеволожске Ленинградской области загорелся второй этаж торгового центра, пожар локализовали на площади 2250 кв. метров.

В августе экстренные службы провели эвакуацию посетителей и персонала из-за возгорания в торговом комплексе на улице Адмирала Лазарева в Москве.