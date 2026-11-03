ФСБ задержала жителя Мелитополя за передачу Киеву данных о военной полиции

Tекст: Вера Басилая

В ЦОС ФСБ сообщили, что задержан гражданин России, передававший запрещенной на территории России украинской террористической организации координаты мест расположения военных объектов, передает РИА «Новости».

Житель Мелитополя инициативно через Telegram вышел на контакт с представителем террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины. По заданию куратора он собирал и передавал сведения о местах дислокации объектов территориальных органов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.

Злоумышленника задержали, когда он пытался выехать на территорию Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, фигурант арестован.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Управление ФСБ по ЛНР сообщило о задержании студента одного из местных вузов за сбор и передачу СБУ данных о дислокации российских военнослужащих.

Следственный комитет сообщил о задержании жителя Свердловска по подозрению в финансовой поддержке украинских вооруженных формирований.

В прошлом месяце Управление ФСБ по Запорожской области задержало двух местных жительниц по подозрению в государственной измене из-за перевода денежных средств на счета ВСУ.