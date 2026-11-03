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    3 ноября 2026, 09:51 • Новости дня

    В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро мужчину с отверткой

    В московском метро полиция задержала угрожавшего пассажирам отверткой мужчину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице правоохранители задержали злоумышленника, который размахивал отверткой в вагоне поезда Московского метрополитена и угрожал пассажирам физической расправой, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    Мужчина 1978 года рождения вел себя агрессивно в вагоне электропоезда на участке между станциями «Аминьевская» и «Проспект Вернадского», создавая угрозу жизни и здоровью окружающих, сказал Васенин ТАСС.

    «Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции задержали злоумышленника по месту проживания в г. Апрелевка Московской области и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – добавил собеседник.

    Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы арестовали мужчину за нанесение пассажиру метро в Москве ударов кулаком и канцелярским ножом.

    В начале того же месяца 18-летнему местному жителю назначили девять суток административного ареста за прыжок на пути на станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

    В сентябре суд арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции «Пушкинская».

    2 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Команда проекта «Московское долголетие», состоящая из москвичей старшего поколения, одержала победу над сборной молодых блогеров со счетом 13:10 на турнире по Counter-Strike 2.

    Матч прошел в рамках второй Московской международной недели видеоигр, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий Москвы. Старшее поколение представляли пять жителей столицы в возрасте от 55 до 64 лет.

    Им противостояла сборная зумеров, в которую вошли блогеры Любовь Генриховна, Павел Сарокин и Максим Лутчак. По ходу игры на помощь молодежной команде пришел популярный стример Recrent, который заменил Сарокина, однако это не помогло им одержать победу.

    «Таким соперникам и проиграть не обидно. В какой-то момент мы напряглись, сказали друг другу, что надо собраться и обыграть их, но у нас так и не получилось», – признался Лутчак.

    Участник команды победителей Юрий Кононов отметил, что ключевым преимуществом старшего поколения стали жизненный опыт и неделя совместной подготовки. По словам другой участницы сборной Ирины Макаровой, появление профессионального стримера в команде противника только раззадорило игроков «Московского долголетия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международный олимпийский комитет свернул работу комиссии по киберспорту из-за внутреннего сопротивления признанию видеоигр полноценной спортивной дисциплиной.

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    3 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Куранты на Спасской башне Кремля решили остановить на десять дней

    Работу курантов на Спасской башне Кремля решили приостановить на десять дней

    Куранты на Спасской башне Кремля решили остановить на десять дней
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главные часы России на Спасской башне Московского Кремля остановят на десять дней для проведения планового технического обслуживания.

    Механизм остановят в полночь 6 ноября в связи с проведением регламентных работ. Возобновление работы курантов запланировано на 16 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).

    Нынешние куранты работают на Спасской башне с 1767 года и считаются самыми древними действующими механическими часами в Европе. Они занимают три этажа башни, а их общий вес составляет около 25 т. Точность хода механизма обеспечивается маятником весом 32 кг.

    В последний раз куранты останавливали в 2020 году для замены части колоколов. До этого масштабные реставрационные работы проводились в 2014 году, однако тогда перезвон транслировался в записи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве решили начать масштабную реконструкцию Шуховской радиобашни.

    Также специалисты начали подбирать особые составы для спасения уцелевших после пожара фрагментов севастопольской панорамы.

    Кроме того, сильный ветер повредил стрелку часов на Спасской башне Казанского Кремля.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 00:52 • Новости дня
    Летевшие из Стамбула в Москву рейсы развернулись над Литвой и Польшей

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений в московском аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    «Три самолета, летевших из Стамбула во Внуково, развернулись над Литвой и Польшей и полетели обратно из-за ограничений, действующих в московском аэропорту», – сообщил источник ТАСС.

    Самолеты должны приземлиться в новом международном аэропорту Стамбула и аэропорту имени Сабихи Гекчен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

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    2 ноября 2026, 18:10 • Новости дня
    Спрятанное в пакет тело мужчины нашли в Новой Москве

    СК: В Новой Москве обнаружили тело пропавшего мужчины в полиэтиленовом пакете

    Tекст: Дарья Григоренко

    В частном доме в поселении Рязановское на территории Новой Москвы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, спрятанное в полиэтиленовый пакет, сообщили в пресс-службе столичного СК.

    В частном доме в поселении Рязановское на территории Новой Москвы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, спрятанное в полиэтиленовый пакет, сообщило столичное управление Следственного комитета России в Max.

    По предварительным данным, погибший пропал без вести в конце октября на юге столицы. Следователи предполагают, что смертельные травмы ему мог нанести знакомый.

    В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве суд заключил под стражу мужчину за убийство бывшей супруги и сокрытие ее тела.

    Во вторник столичные следователи задержали подозреваемого в убийстве сожительницы и попытке спрятать тело в Московской области.

    В марте прошлого года в Новой Москве задержали мужчину за убийство из травматического оружия.

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    2 ноября 2026, 16:58 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве

    Синоптик Паршина: Первая гололедица ожидается в Московском регионе 3 ноября

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве и Московской области во вторник ожидается первая в этом сезоне гололедица, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    «Третьего ноября будет первая в этом сезоне гололедица в отдельных районах Москвы и области, кроме того, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. И так, днем 3 ноября температура воздуха составит всего плюс два-четыре градуса», – рассказала Паршина РИА «Новости».

    Она отметила, что до этого в Москве уже было холодно, температура опускалась ниже нуля, но из-за отсутствия осадков гололедицы не возникало.

    Сочетание осадков и похолодания приведет к образованию скользких участков на дорогах и тротуарах, добавила синоптик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр спрогнозировал установление временного снежного покрова в Москве 4 ноября.

    В пятницу октябрь в столице назвали одним из пяти самых теплых в истории.

    В тот же день синоптики сообщили о легком понижении температуры в городе на выходных.

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    2 ноября 2026, 23:22 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    ПВО уничтожила восемь летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву», – заявил глава города в «Максе».

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотников на Москву в ночь на четверг оказалась одной из крупнейших в году.

    Собянин сообщал, что в ночь на четверг ПВО сбила большую часть из 613 направлявшихся в сторону Московского региона дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 ноября 2026, 21:20 • Новости дня
    В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за тумана

    Tекст: Вера Басилая

    В Московском регионе с вечера понедельника начал действовать желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого сильного тумана.

    Желтый уровень погодной опасности начал действовать с 21:00 в Московском регионе из-за ожидаемого тумана, передает ТАСС. «Предстоящей ночью и утром в столице и по области местами туман, видимость в Москве может упасть до 200-700 м, в Подмосковье – до 100-500 м», – сообщили в Гидрометцентре.

    Желтый уровень метеоопасности будет действовать до 09:00 вторника, 3 ноября. Столичные власти попросили автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Предстоящей ночью ожидается облачная погода без осадков, температура в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о наступлении метеорологической зимы в Москве во второй половине ноября.

    В пятницу начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев заявил о попадании нынешнего октября в пятерку самых теплых в истории города.

    В прошлом месяце в Москве и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности в связи с сильными порывами ветра.

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    3 ноября 2026, 09:19 • Новости дня
    Суд не счел сбой навигатора из-за БПЛА основанием для отмены штрафа

    Московский суд отказался отменять штраф из-за сбоя навигатора при атаке БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Щербинский суд Москвы постановил, что сбой навигационных систем из-за противодействия беспилотникам не может быть достаточным основанием для признания незаконным штрафа за превышение скорости.

    Россиянин Андрей Таволжанский превысил скорость на 22 км/ч на территории Новой Москвы, за что получил штраф в размере 750 рублей, пишет ТАСС.

    Водитель попытался обжаловать решение. Он заявил, что в момент нарушения в столице велось активное противодействие беспилотникам, из-за чего в работе навигационного оборудования произошел сбой и камера неверно указала адрес.

    «Ссылки заявителя Таволжанского, что в обжалуемом постановлении указан несуществующий адрес, так как в момент фиксации правонарушения было активное противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), не могут быть приняты во внимание, поскольку адрес правонарушения соответствует фактическому расположению специального технического средства, имеющего функцию фото- и киносъемки, видеозаписи», – говорится в решении суда.

    В материалах дела подчеркивается отсутствие технических неисправностей в режиме работы камеры. Жалоба оштрафованного водителя была отклонена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за превышение скорости в два раза.

    Государственная дума одобрила поправки об увеличении штрафов за превышение скорости на 50%.

    Комитет Госдумы одобрил поправки об увеличении штрафов за нарушения ПДД.

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    3 ноября 2026, 04:10 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 84
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 84
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника силы ПВО уничтожили 84 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    Собянин опубликовал в «Максе» шесть сообщений, в которых проинформировал об уничтожении 20 БПЛА в понедельник вечером и 56 – во вторник.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее также сообщалось, что в понедельник силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    3 ноября 2026, 07:48 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона летело 493 БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сторону Московского региона за ночь летели почти 500 беспилотников, из которых 187 были нейтрализованы на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В период с 20.30 мск понедельника до 07.30 мск вторника в направлении столичного региона было зафиксировано 493 беспилотных летательных аппарата, указал градоначальник в Max.

    Мэр отметил, что большая часть дронов была ликвидирована системами противовоздушной обороны Минобороны на дальних рубежах.

    При этом 187 аппаратов удалось нейтрализовать непосредственно на подлете к Москве.

    До этого Собянин сообщал о 13 уничтоженных дронах на подлете к городу. Еще раньше мэр заявлял об уничтожении 84 направлявшихся к Москве дронов. В понедельник средства ПВО ликвидировали восемь летевших в сторону города беспилотников.

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    3 ноября 2026, 05:45 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 13 летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы противовоздушной обороны отразили атаку 13 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Отражена атака 13 беспилотников, летевших на Москву», – сообщил мэр в своем канале в Max.

    Собянин уточнил, что на местах падения обломков беспилотников в данный момент работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Собянин сообщил об уничтожении 84 беспилотников.

    В понедельник мэр заявил об уничтожении восьми направлявшихся в сторону столицы БПЛА.

    В четверг ночную попытку атаки украинских беспилотников на столичный регион назвали одной из самых массированных с начала года.

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    3 ноября 2026, 09:55 • Новости дня
    При пожаре в торговом павильоне Москвы спасли пять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В одноэтажном торговом павильоне на юге Москвы произошел пожар, спасены пять человек, пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

    На Липецкой улице на юге Москвы произошло возгорание в административном здании, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Из здания были эвакуированы 27 человек. Пожарным удалось спасти пять человек, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Источник агентства в оперативных службах уточнил, что загорелся одноэтажный торговый павильон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник из-за возгорания в здании торгового центра в Новой Москве эвакуировали около 150 человек.

    В субботу во Всеволожске Ленинградской области загорелся второй этаж торгового центра, пожар локализовали на площади 2250 кв. метров.

    В августе экстренные службы провели эвакуацию посетителей и персонала из-за возгорания в торговом комплексе на улице Адмирала Лазарева в Москве.

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    3 ноября 2026, 07:56 • Новости дня
    Пулково принял 12 рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Петербургский аэропорт Пулково принял на запасной аэродром 12 рейсов из-за ограничений в воздушном пространстве Московского авиаузла.

    Запасной аэродром петербургской воздушной гавани принял 12 рейсов из-за ограничений в столичных аэропортах, цитирует сообщение Пулково ТАСС.

    В связи с ограничениями воздушного пространства Московского авиаузла корректируется полетная программа в этом направлении, сообщается в Max самого аэропорта.

    Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник авиакомпания «Победа» вынужденно скорректировала расписание полетов из-за временного закрытия воздушного пространства в ряде аэропортов страны.

    Три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений во Внуково.

    Напомним, в ночь с понедельника на вторник в сторону Московского региона летели почти 500 беспилотников.

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    3 ноября 2026, 11:20 • Новости дня
    Деятельность двух хостелов в Москве приостановлена из-за вспышки кори

    Суд в Москве приостановил работу двух хостелов из-за кори

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суд в Москве на 30 суток приостановил работу двух столичных хостелов после того, как у 13 постояльцев была выявлена корь, а проверка обнаружила антисанитарию.

    Судебные органы в Москве приняли решение о приостановке деятельности хостелов ООО «Три звезды» и ООО «Ковчег» на месяц из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

    Проверка была инициирована после регистрации 13 случаев кори среди проживающих. Выяснилось, что в хостелах не соблюдался дезинфекционный режим: растворы готовились «на глазок», концентрация не проверялась, а часть моющих средств оказалась просроченной.

    Кроме того, вентиляционные системы не очищались должным образом, на решетках скопилась грязь, а вытяжки над кухонными плитами были загрязнены. В хостелах также отсутствовали отдельные помещения для сушки и глажки белья, а прилегающая территория была захламлена мусором, старыми матрасами и подушками. Несмотря на предписание Роспотребнадзора, хостелы продолжали заселять новых постояльцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Никулинский районный суд Москвы приостановил на 60 суток деятельность кальян-бара Keidj, ресторана Dezora и кафе «Август» в округе Раменки за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

    В сентябре столичный суд на три месяца закрыл ресторан рэпера Басты на Сретенке из-за серьезных антисанитарных нарушений.

    Летом суд на 90 суток приостановил работу одного из столичных ресторанов сети «Якитория» из-за грязного кухонного оборудования.

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    3 ноября 2026, 13:12 • Новости дня
    В Москве пошел первый в сезоне снег

    На северо-западе Московского региона начался первый в сезоне снег

    Tекст: Мария Иванова

    Первый в осенне-зимнем сезоне 2026–2027 годов снег начался на северо-западе Московского региона.

    Снегопад начался в подмосковных Истре и Химках, а также в столичном Зеленограде, передает ТАСС.

    Снежинки мгновенно тают при касании земли. Ветер в регионе слабый, небо затянуто серыми облаками. Температура воздуха составляет около двух градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве.

    В субботу синоптик назвал сроки наступления метеозимы в столице.

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