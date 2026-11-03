В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро мужчину с отверткой

В московском метро полиция задержала угрожавшего пассажирам отверткой мужчину

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина 1978 года рождения вел себя агрессивно в вагоне электропоезда на участке между станциями «Аминьевская» и «Проспект Вернадского», создавая угрозу жизни и здоровью окружающих, сказал Васенин ТАСС.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции задержали злоумышленника по месту проживания в г. Апрелевка Московской области и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – добавил собеседник.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы арестовали мужчину за нанесение пассажиру метро в Москве ударов кулаком и канцелярским ножом.

В начале того же месяца 18-летнему местному жителю назначили девять суток административного ареста за прыжок на пути на станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

В сентябре суд арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции «Пушкинская».