Ряд районов Крыма и Севастополь остались без света из-за удара по энергообъектам

В Крыму и Севастополе ограничили электроснабжение из-за удара по энергообъектам

Tекст: Ольга Иванова

В Крыму и Севастополе временно ограничили подачу электроэнергии. Перебои со светом затронули Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию, Саки, а также Красногвардейский и Белогорский районы, передает ТАСС со ссылкой на руководителей муниципалитетов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил отключения ударом по объектам энергетической инфраструктуры, расположенным за пределами города. «Поскольку основную часть электроэнергии наш город получает из других регионов, последствия этих повреждений напрямую отражаются на энергоснабжении Севастополя. Сейчас действуют ограничения на подачу электроэнергии», – сообщил он.

Глава города добавил, что придерживаться графика подачи электричества «два через шесть» пока не удается. Информацию о сроках возвращения к плановым отключениям опубликует оперативный штаб.

Глава Белогорского района Дмитрий Чумаков уточнил, что большая часть муниципалитета обесточена из-за повреждения высоковольтных сетей, специалисты уже ведут восстановительные работы. В Симферополе из-за отсутствия напряжения частично остановились троллейбусы, а оператор связи «Миранда» включил аварийный роуминг для сохранения сигнала при отключении базовых станций.

С 26 июня на Крымском полуострове действует региональный режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с логистикой, обеспечением водой, топливом и светом на фоне ударов ВСУ. При этом больницы, экстренные службы и другие стратегические объекты продолжают работать в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Севастополе отменили введенный из-за перегрузок электросетей график временного ограничения электроснабжения.

В конце октября на всей территории Крыма ввели ограничения на энергопотребление в связи с аварией на сетях.