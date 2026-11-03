При столкновении двух вертолетов в горах Непала погиб турист

В Непале при столкновении двух вертолетов погиб один турист

Tекст: Мария Иванова

Два туристических вертолета компаний Fishtail Air и Air Dynasty столкнулись в воздухе и рухнули на землю в горах Непала при попытке приземлиться на одну и ту же площадку, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

Авиакатастрофа произошла рядом с отелем в деревне Периче недалеко от базового лагеря на Эвересте. В результате происшествия погиб один турист, оба пилота получили ранения.

Один из пострадавших пилотов отправлен в город Лукла для прохождения лечения. В настоящий момент гражданство погибшего устанавливается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу три человека погибли при столкновении двух гражданских вертолетов в американском штате Орегон.

В прошлом месяце два человека пропали без вести в Гватемале после падения вертолета в озеро Атитлан.

Медицинский вертолет разбился в районе острова Санта-Каталина в штате Калифорния.