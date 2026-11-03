У участницы ЧМ по борьбе Смирновой диагностировали проникающее ранение глаза

У борца Смирновой диагностировали проникающее ранение глазного яблока

Tекст: Дмитрий Зубарев

Смирнова перенесла операцию в Махачкале 2 ноября, пишет ТАСС. Травму она получила 27 октября в схватке 1/8 финала с американкой Морган Тернер в весовой категории до 50 кг.

Соперница дважды попала россиянке пальцами в глаза и была дисквалифицирована. Смирновой засчитали победу, но врачи на турнире выявили у нее повреждение роговицы и не допустили к продолжению соревнований.

«Врач сказала, что хорошо, что мы сделали еще здесь, в Махачкале, обследование, потому что это совсем не нормально, что мне оставили такую открытую рану: у нее слишком большая протяженность. Мне объяснили, что первые два слоя разрушены, и повреждение уже переходило на третий», – заявила Смирнова.

Она отметила, что по обследованию в Казахстане было выявлено внешнее повреждение, однако выяснилось, что есть и внутреннее. По словам спортсменки, операция далась ей тяжело, но прошла успешно. Смирнова является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года и чемпионата Европы 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Смирновой, получившей травму на чемпионате мира в Астане, сделали операцию.

Россиянка Екатерина Вербина завоевала бронзовую медаль на этих соревнованиях.

Амина Танделова также стала бронзовым призером чемпионата мира в Казахстане.