Агроном рассказал о пользе железного купороса для осенней обработки сада

Агроном Маслов объяснил эффективность железного купороса для осеннего сада

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Железный купорос используют на садово-дачных участках, чтобы бороться с различными заболеваниями. Например, на яблонях это монилиозы, или мучнистая роса», – заявил Маслов телеканалу 360.

Монилиозом (плодовой гнилью) также поражаются груши, вишни, абрикосы и персики. Болезнь попадает в побеги через цветки, из-за чего дерево выглядит опаленным, а на плодах возникают бурые пятна.

Кроме того, железный купорос помогает бороться с такими грибковыми заболеваниями, как антракноз и фитофтороз. Раствор работает не просто как профилактика: он разрушает стенки грибков, убивает споры, личинки и другие микроорганизмы, не давая им выжить до весны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце биолог Михаил Воробьев предупредил об откладывании яиц слизнями на дачных участках с конца августа. В сентябре продавец-консультант отдела «Сад» одной из профильных торговых сетей Юлия Гоголева рассказала о необходимости укрывать многолетние растения от зимних морозов. Тогда же агроном назвала осень подходящим временем для посадки яблонь, груш и ягодных кустарников.