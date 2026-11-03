Воспитательница на Урале получила условный срок за истязание близнецов

Суд в Свердловской области дал бывшей воспитательнице три года условно

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Суд назначил женщине 1965 года рождения наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Также суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора, взыскав с осужденной в пользу пострадавших детей 145 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда», – цитирует прокуратуру Ura.ru.

Следствие установило, что 11 июня 2026 года женщина привязала двухлетнего мальчика колготками к стулу, чтобы «успокоить» его. Через две недели воспитатель подняла его сестру-близнеца за руку, дотащила на весу до игровой комнаты и ударила в грудь.

Женщину признали виновной в незаконном лишении свободы и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. До вынесения приговора ее уволили за аморальный проступок. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд в Стерлитамаке приговорил к полутора годам лишения свободы условно женщину-оператора аттракциона. В августе суд в Нижнем Тагиле приговорил к одному году лишения свободы условно местную жительницу за нападение на педиатра. В июле жительнице Уфы вынесли приговор за травмирование несовершеннолетних на надувном аттракционе.