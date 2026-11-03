Disney запланировала уволить тысячи сотрудников для сокращения расходов на 20%

Bloomberg: Корпорация Disney решила уволить тысячи сотрудников ради экономии

Tекст: Мария Иванова

Корпорация Walt Disney Co. планирует сократить тысячи рабочих мест для снижения ежегодных затрат на 20%, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Оптимизация непропорционально сильно затронет тематические парки, телеканалы и киностудию. Генеральный директор компании Джош Д’Амаро планирует реинвестировать часть сэкономленных средств на производство контента, развитие технологий, а также на поддержку парков и круизного бизнеса.

За последние годы Disney уже урезала расходы на миллиарды долларов и ликвидировала тысячи рабочих мест. На конец прошлого финансового года общая численность сотрудников компании по всему миру составляла 231 тыс. человек.

Другие медиакомпании, включая Netflix, Sony Pictures Entertainment, а также подразделения Paramount и Warner Bros., также проводят сокращения штата на фоне падения доходов от традиционного телевидения и замедления роста числа подписчиков стриминговых сервисов. Конкурировать за внимание аудитории с технологическими гигантами, такими как Amazon и Apple, становится все труднее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американская корпорация Microsoft предложила более 60 тыс. специалистов компенсацию за добровольный уход.

В прошлом месяце американская тренинговая компания Netflix наметила сократить около 5% сотрудников.

В апреле американская развлекательная корпорация Disney запланировала уволить часть персонала ради экономии средств.