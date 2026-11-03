В Турции 45 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Турции 45 человек пострадали при опрокидывании автобуса

Tекст: Мария Иванова

ДТП произошло около 02.00 по местному времени (совпадает с мск) на трассе Ыспарта – Бейшехир в районе уезда Хююк, примерно в 20 км от Бейшехира, пишет Hurriyet.

Автобус следовал по маршруту Анталья – Ыгдыр. Водитель потерял управление, после чего машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет, отмечает РИА «Новости».

«По предварительным данным, около 40 пострадавших получили легкие травмы. Всех 45 пострадавших доставили в больницы на машинах скорой помощи. Пятерых направили в медицинские учреждения Коньи, еще троих – в больницу уезда Сейдишехир. По факту аварии продолжается расследование», – пишет издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в турецкой провинции Анталья 15 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса с группой альпинистов.

В прошлом месяце посольство России в Анкаре начало выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с автобусом на западе Турции.

Летом турецкое агентство DHA сообщило о 40 пострадавших в ДТП с автобусом.