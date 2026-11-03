Суд не счел сбой навигатора из-за БПЛА основанием для отмены штрафа

Московский суд отказался отменять штраф из-за сбоя навигатора при атаке БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянин Андрей Таволжанский превысил скорость на 22 км/ч на территории Новой Москвы, за что получил штраф в размере 750 рублей, пишет ТАСС.

Водитель попытался обжаловать решение. Он заявил, что в момент нарушения в столице велось активное противодействие беспилотникам, из-за чего в работе навигационного оборудования произошел сбой и камера неверно указала адрес.

«Ссылки заявителя Таволжанского, что в обжалуемом постановлении указан несуществующий адрес, так как в момент фиксации правонарушения было активное противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), не могут быть приняты во внимание, поскольку адрес правонарушения соответствует фактическому расположению специального технического средства, имеющего функцию фото- и киносъемки, видеозаписи», – говорится в решении суда.

В материалах дела подчеркивается отсутствие технических неисправностей в режиме работы камеры. Жалоба оштрафованного водителя была отклонена.

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