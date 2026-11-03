  • Новость часаПутин заявил о росте интереса к национальным языкам в России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Забытый вид вооружений возвращается на новом технологическом уровне
    Политолог: Пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина»
    Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    Следователи исключили побег пропавшей семьи Усольцевых на вертолете
    Путин: Культурное многообразие делает народы России сильнее
    Путин призвал продолжить лучшие инициативы Года единства народов России
    Путин назвал общими для всех россиян ценностями любовь к семье и Родине
    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби
    Украина заявила о масштабных разрушениях на трех ТЭС
    3 ноября 2026, 09:15 • Новости дня

    Казахстан восстановил прокачку нефти по трубопроводу Атырау – Самара

    Прокачка нефти из Казахстана по трубопроводу Атырау – Самара возобновилась

    Tекст: Ольга Иванова

    Транспортировка казахстанской нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара возобновилась в штатном режиме после технического обследования.

    Транспортировка топлива была прервана в понедельник, однако сейчас она осуществляется в штатном режиме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.

    «По состоянию на 3 ноября 2026 года транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара осуществляется в штатном режиме. После технического обследования прокачка была возобновлена», – сообщили в ведомстве.

    В понедельник вечером в министерстве отмечали, что прокачку пришлось приостановить из-за атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева заявила о временной приостановке транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара после атаки беспилотников.

    Украина вопреки требованию президента США Дональда Трампа возобновила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в Нижегородской и Самарской областях.

    В пятницу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели двух мужчин в результате атаки украинских беспилотников на регион.

    1 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    Новак заявил о появлении российского дизеля на европейском рынке

    Новак: Российский дизель иногда появляется в Европе под разными марками

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское дизельное топливо иногда появляется в Европе под различными марками, несмотря на запрет на закупки российских нефтепродуктов.

    Отвечая на вопрос о возможности закупок европейцами российского газа через третьи страны, вице-премьер привел в пример ситуацию с дизельным топливом, передают «Вести».

    «Такие случаи возможны, потому что Европа же запретила закуп нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе», – пояснил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России поставить на мировые рынки около 2,15 млн тонн дизельного топлива в ноябре.

    До этого Новак заявил о готовности Москвы возобновить экспорт природного газа европейским потребителям.

    На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил продажу дизельного топлива странам Европы при наличии соответствующих запросов.

    Комментарии (11)
    2 ноября 2026, 18:13 • Новости дня
    Казахстан решил создать стратегический резерв урана
    Казахстан решил создать стратегический резерв урана
    @ US DOE

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан планирует к 2050 году создать государственный стратегический резерв урана объемом не менее 150 тыс. тонн для обеспечения будущих АЭС топливом, сообщил глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

    Создание резерва прорабатывается для обеспечения долгосрочных потребностей атомной энергетики страны, пишет «Интерфакс». «В целях обеспечения будущих АЭС необходимым топливом прорабатывается вопрос создания государственного стратегического резерва урана. Стратегией развития атомной отрасли до 2050 года предусмотрено резервирование не менее 150 тыс. тонн урана к 2050 году, а также формирование и утверждение концептуальных подходов к созданию стратегического резерва урана», – заявил Саткалиев.

    По его словам, агентство определяет механизмы формирования резерва. Ожидается, что это будет многоуровневая система, включающая резервирование запасов в недрах, физический запас природного урана и готовое ядерное топливо.

    В конце октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости рассмотреть возможность создания такого резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Казахстан выразил намерение расширить энергетическое сотрудничество с Россией для строительства АЭС.

    В сентябре прошлого года заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил об отсутствии дефицита урана для атомных электростанций до конца текущего столетия.

    В январе прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой атомной электростанции в стране.

    Комментарии (3)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 14:25 • Новости дня
    Новак назвал украинские атаки на НПЗ причиной дисбаланса на рынке топлива

    Новак: Атаки Украины на энергообъекты России вызвали дисбаланс на рынке топлива

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что атаки украинских войск на российские энергетические объекты создают дополнительный дисбаланс на мировом рынке топлива.

    Новак заявил, что атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы отражаются на стоимости нефтепродуктов во всем мире, передают «Вести».

    «Безусловно, любые атаки дают дополнительный импульс дисбалансу рынка. А это, в свою очередь, влияет и на цены», – подчеркнул Новак в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России. Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин назвал удары украинских войск по российским предприятиям угрозой для внешних поставок топлива.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 15:38 • Новости дня
    Участники ОПЕК+ приняли решение не менять квоты на добычу нефти в декабре

    Tекст: Ольга Иванова

    Семь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились сохранить максимально разрешенный уровень нефтедобычи в декабре на текущем уровне.

    Семь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман, договорились сохранить максимально разрешенный уровень добычи нефти в декабре на показателях начала осени, передает РИА «Новости» со ссылкой на ОПЕК.

    Государства продолжат ежемесячно анализировать ситуацию на рынке. Следующие консультации стран-участниц соглашения и заседание министерского мониторингового комитета назначены на 29 ноября.

    С сентября группа увеличила предельный уровень добычи на 188 тыс. баррелей в сутки, завершив выход из добровольных ограничений. Альянс также постановил продлить период компенсации допущенного ранее перепроизводства нефти до декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье представители семи стран ОПЕК+ начали онлайн-встречу по добыче нефти.

    В субботу нефтедобывающие государства достигли предварительного согласия о сохранении действующих целевых показателей в декабре.

    Во вторник президент Владимир Путин отметил роль совместных действий альянса в обеспечении стабильного предложения на рынке.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования

    Казахстан решил ограничить ввоз машин старше пяти лет и ниже класса «Евро-5»

    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство транспорта Казахстана утвердило приказ, согласно которому с 30 декабря в республику запретят ввозить для личного пользования автомобили старше пяти лет и с экологическим классом ниже «Евро-5».

    В Казахстан перестанут пропускать машины, не соответствующие новым экологическим и возрастным нормам, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный приказ министерства транспорта республики.

    В документе подчеркивается, что транспортные средства, предназначенные для личного пользования, должны иметь экологический класс не ниже «Евро-5», устанавливающего допустимые уровни вредных выбросов. Машины, нарушающие хотя бы одно из предписанных правил, не допустят к движению по дорогам страны.

    Возраст автомобиля будет рассчитываться исключительно с даты его выпуска на заводе, а не с момента приобретения или первичной регистрации. Новые ограничения вступят в законную силу 30 декабря этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду объем экспорта китайских машин в ЕС увеличился в три раза на фоне ожидания ограничений на ввоз.

    На прошлой неделе Пекин и Брюссель установили квоту на поставки гибридных автомобилей из Китая в страны Европейского союза.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 22:39 • Новости дня
    Страны ОПЕК+ предварительно договорились сохранить квоты на добычу в декабре

    Reuters: Страны ОПЕК+ договорились сохранить квоты на добычу в декабре

    Tекст: Катерина Туманова

    Нефтедобывающие государства ОПЕК+ достигли принципиального согласия о сохранении действующих целевых показателей по добыче нефти в декабре, сообщает Reuters.

    Такое решение было принято в ходе воскресной встречи семи ключевых участников ОПЕК+, передает Reuters.

    В онлайн-встрече приняли участие представители Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Алжира, Казахстана и Омана. Решение принято на фоне увеличения экспорта странами Персидского залива, поставки которых ранее прерывались из-за конфликта с Ираном. При этом большинство участников по-прежнему добывают меньше установленных квот.

    В сентябре ОПЕК+ завершила поэтапную отмену сокращения поставок на 1,65 млн баррелей в сутки, первоначально согласованного в 2023 году. Группа также сохраняет дополнительный уровень сокращения добычи примерно на 2 млн баррелей в сутки, действующий до конца 2026 года для большинства стран-членов.

    Ожидается, что ОПЕК+ не будет корректировать политику добычи до следующего года. В четвертом квартале альянсу предстоит завершить оценку производственных мощностей участников для определения базовых уровней на 2027 год, которые сформируют будущие квоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Путин заявил о роли ОПЕК+ в обеспечении стабильного предложения на рынке нефти. В сентябре ключевые страны ОПЕК+ запланировали сохранить действующие квоты на добычу в ноябре.

    При этом Международное энергетическое агентство сообщило о существенном отставании стран ОПЕК+ от плановых показателей добычи в августе 2026 года.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    ВВС Казахстана получили второй тяжелый самолет Airbus A400M из Испании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Летный парк Военно-воздушных сил Казахстана пополнился вторым тяжелым военно-транспортным самолетом Airbus A400M Atlas, который прибыл из Испании, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

    Как указали в ведомстве, в Алма-Ату прибыл второй тяжелый военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, предназначенный для сил воздушной обороны республики, передает РИА «Новости».

    «Еще одним направлением применения военно-транспортной авиации станет обеспечение участия казахстанских военнослужащих в международных миротворческих миссиях. Наличие самолетов данного класса расширяет возможности самостоятельной переброски национального миротворческого контингента», – заявили в Минобороны Казахстана.

    Для обеспечения эксплуатации машин казахстанские экипажи и инженерно-технический персонал прошли подготовку в учебном центре Airbus в испанской Севилье. Первый Airbus A400M Atlas прибыл в страну в декабре 2024 года. Воздушное судно может перевозить военную технику и грузы на большие расстояния, а также садиться на короткие грунтовые полосы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить финансирование приоритетных потребностей Вооруженных сил республики.

    В октябре Токаев назначил бывшего заместителя начальника Службы государственной охраны Айткурмана Омарбекова новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны.

    В сентябре Министерство обороны Казахстана анонсировало реформу вооруженных сил для повышения безопасности военнослужащих.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 17:03 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent упала ниже 106 долларов за баррель

    Цена нефти марки Brent опустилась ниже 106 долларов впервые с 20 октября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть ускорили падение до 6,5%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 106 долларов впервые с 20 октября.

    Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 6,45% относительно предыдущего закрытия – до 106,13 доллара за баррель по состоянию на 16:43 мск, передает РИА «Новости».

    Минутами ранее показатель впервые с 20 октября опустился ниже 106 долларов.

    Декабрьские фьючерсы на марку WTI подешевели на 6,6% – до 97,23 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мировые цены на нефть снизились на 4% и более в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

    В пятницу стоимость барреля марки Brent с поставкой в декабре достигла 118 долларов впервые с 30 апреля.

    В июле котировки мировых цен на нефть продемонстрировали существенное падение на фоне приостановки американских ударов по иранской территории.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 02:26 • Новости дня
    Нефть Brent подешевела более чем на 1%

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились, фьючерсы на нефть марки Brent опускались более чем на 1%, следует из данных торгов.

    Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent, по данным торгов, падала на 1,21% относительно предыдущего закрытия, до 111,89 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,59% и торговались на уровне 102,34 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мировые цены на нефть продемонстрировали рост в пределах 3%.

    На минах в Ормузском проливе подорвались два нефтяных танкера.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали более чем на 4%

    Цены на нефть упали более чем на 4% в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть снижаются на 4% и более на первых торгах месяца в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

    По состоянию на 14:21 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,4% относительно предыдущего закрытия – до 108,44 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 4,54%, до 99,39 доллара за баррель. Цена Brent впервые с 21 октября опустилась ниже отметки в 109 долларов, следует из данных торгов.

    Ранее газета The New York Times со ссылкой на двух неназванных дипломатов сообщила, что Катар работает над соглашением между США и Ираном, согласно которому обе стороны пойдут на ряд взаимных уступок.

    Ранее в понедельник представитель МИД Ирана заявил, что обмен посланиями между властями двух стран продолжается.

    «Сохраняющиеся надежды на определенный дипломатический прогресс в сочетании с отсутствием значительной эскалации военных действий в минувшие выходные позволили несколько снизить остроту ситуации, что отразилось на ценах», – приводит Reuters мнение главного рыночного аналитика компании KCM Trade Тима Уотерера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер заявил о рекордном за 35 лет сокращении мировых запасов дизельного топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Утром фьючерсы на нефть марки Brent опускались более чем на 1%.

    В пятницу стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в декабре достигла 118 долларов впервые с 30 апреля.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 15:33 • Новости дня
    Семь стран ОПЕК+ начали онлайн-встречу по добыче нефти в декабре

    Семь государств ОПЕК+ начали онлайн-встречу по квотам на декабрь

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча представителей семи ведущих стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, началась в онлайн-формате для обсуждения ситуации на рынке и квот на декабрь.

    Участники проходящего в онлайн-формате заседания планируют обсудить текущую ситуацию на нефтяном рынке и принять решение о дальнейшей политике по добыче сырья, передает ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций.

    Во встрече принимают участие представители России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Алжира, Омана и Кувейта.

    До начала консультаций агентства Reuters и Bloomberg сообщали о принципиальной договоренности стран ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти в декабре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтедобывающие государства ОПЕК+ достигли принципиального согласия о сохранении действующих целевых показателей по добыче нефти в декабре.

    В прошлом месяце ключевые члены организации и ее союзники договорились сохранить объемы добычи нефти на прежнем уровне.

    В сентябре семь государств альянса договорились оставить максимальный объем добычи сырья на сентябрьском уровне.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Прокачку нефти из Казахстана в Самару остановили из-за атаки беспилотников

    Минэнерго Казахстана: Прокачка нефти в Самару приостановлена из-за атаки дронов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева заявила о временной приостановке транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара после атаки беспилотников.

    Транспортировка нефти по трубопроводу была приостановлена после удара беспилотных летательных аппаратов по объектам Самарского производственно-диспетчерского узла, передает ТАСС.

    «В ночь на 2 ноября 2026 года объекты Самарского производственно-диспетчерского узла подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В этой связи 2 ноября в 06:09 по времени Астаны транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара была временно приостановлена», – сообщила Серикпаева.

    В министерстве добавили, что профильные службы проводят оценку технического состояния инфраструктуры. Ожидается, что прием нефти на этом направлении возобновится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Украина вопреки требованию Дональда Трампа возобновила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в Нижегородской и Самарской областях.

    В пятницу вице-премьер Александр Новак заявил о возобновлении атак украинских военных на российские предприятия.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели двух человек в результате атаки беспилотников на регион.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 11:19 • Новости дня
    В Казахстане задержали планировавших насильственную смену строя радикалов

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали в городе Атырау группу из 10 человек, планировавших насильственно изменить основы конституционного строя в регионе.

    Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали в городе Атырау группу из 10 человек, планировавших насильственно изменить основы конституционного строя в западном регионе страны, передает ТАСС.

    «30 октября 2026 года КНБ при координации органов прокуратуры в городе Атырау в рамках досудебного расследования единовременно задержано 10 человек», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Фигуранты дела подозреваются в создании экстремистской группы, пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни. В ходе обысков правоохранители изъяли огнестрельное оружие, наркотики и религиозную литературу.

    Кроме того, силовики пресекли деятельность трех подпольных учебных центров для детей и подростков, организованных задержанными. В КНБ подчеркнули, что некоторые члены группировки уже имеют судимости за террористические и общеуголовные преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре власти Литвы закрыли центры выдачи виз в Казахстане из-за угрозы терроризма.

    Летом министерство энергетики республики обязало недропользователей подготовить площадки для размещения морских оперативных штабов по борьбе с терроризмом.

    В прошлом году сотрудники Комитета национальной безопасности задержали в четырех городах страны шестерых подозреваемых в пропаганде терроризма и призывах к свержению светского строя.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 20:28 • Новости дня
    Цена нефти Brent опустилась ниже 105 долларов за баррель

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 105 долларов за баррель впервые с 16 октября, свидетельствуют данные торгов.

    По данным на 19:37 мск, стоимость Brent снижалась на 7,51%, до 104,91 доллара за баррель, передает ТАСС. К 19:42 мск стоимость Brent ускорила снижение до 104,64 доллара за баррель (-7,75%).

    В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в декабре снижалась на 7,25%, до 96,57 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в понедельник стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 106 долларов впервые с 20 октября.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 12:32 • Новости дня
    Цена нефти Brent опустилась ниже 109 долларов за баррель

    Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже 109 долларов за баррель

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 109 долларов за баррель.

    Это произошло впервые с 21 октября текущего года, передает ТАСС.

    К 12:12 мск стоимость Brent снижалась на 4,03%, до 108,86 доллара за баррель. К 12:18 мск снижение ускорилось до 108,82 доллара за баррель.

    В то же время стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в декабре снижалась на 4,21%, до 99,74 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мировые цены на нефть снизились.

    В пятницу стоимость барреля марки Brent с поставкой в декабре достигала 118 долларов.

    В сентябре стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 103 долларов за баррель.

    Комментарии (0)
    Главное
    Гатилов потребовал от ООН осудить пыточные ВСУ под Киевом
    Лавров пообещал Европе очень короткую войну в случае нападения на Россию
    Карибские нации потребовали от Британии репараций
    Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов
    Индия запланировала закупить у России 52 комплекса «Панцирь-С1М»
    Киргизия отменила рейсы в Шарм-эш-Шейх из-за ужесточения въезда в Египет
    Умер народный артист России Дуров