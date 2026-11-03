Премьер Госсовета КНР предупредил об исходящих от интернета рисках

Премьер КНР предрек миру социальный раскол из-за технологического неравенства

Tекст: Мария Иванова

Возникла острая необходимость в более контролируемых технологических инновациях и надежных мерах безопасности. Об этом глава китайского правительства сообщил на Учжэньском саммите Всемирной конференции по вопросам интернета, передает РИА «Новости».

«Интернет соединяет все, связывая реальный и виртуальный миры, предоставляя беспрецедентные удобства и возможности для человеческого общества. Однако мы также должны понимать, что он несет в себе беспрецедентные риски в области безопасности», – заявил Ли Цян.

По его словам, с появлением новых угроз их масштабы станут шире, а влияние на реальный мир – непредсказуемым. Мир уже сталкивается с кибератаками, хищением данных, дипфейками и дезинформацией, которые подрывают общественное доверие. Умная инфраструктура все активнее проникает в повседневную жизнь, поэтому для обеспечения мира требуется лучший баланс между развитием и безопасностью.

Кроме того, премьер обратил внимание на технологическое неравенство. В настоящее время более 2 млрд человек во всем мире по-прежнему не имеют доступа к Сети. Существует значительный разрыв между странами в развитии искусственного интеллекта и высокоскоростных сетей связи. Без эффективных мер глобальный дисбаланс может усугубиться и перерасти в социальный раскол.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце индекс 50 крупнейших высокотехнологичных компаний Китая рухнул на 40% менее чем за четыре месяца.

В сентябре министр государственной безопасности КНР Чэнь Исинь назвал искусственный интеллект главным фактором будущих войн.