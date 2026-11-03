На Кубе вступили в силу новые законы о миграции и гражданстве

На Кубе вступили в силу законы о миграции и эффективном проживании

Tекст: Мария Иванова

На Кубе с 1 ноября начали действовать новые законы, которые отменяют прежнее ограничение на 24 месяца пребывания граждан за рубежом и закрепляют возможность инвестиций в стране для кубинцев, проживающих за границей, передает РИА «Новости».

«Эффективным миграционным проживанием считается пребывание гражданина на территории Республики Куба не менее 180 дней, совокупно, в течение предыдущего года», – говорится в законе № 171 «О миграции».

При нахождении за рубежом менее установленного срока гражданин может подтвердить наличие устойчивых связей с Кубой. Закон о гражданстве также устанавливает, что приобретение гражданином Кубы гражданства другого государства не влечет автоматической утраты кубинского гражданства.

Кроме того, новые нормы расширяют основания для получения иностранцами постоянного проживания на Кубе. Закон № 173 «Об иностранцах» полностью обновляет действовавшую с 1976 года систему, вводя более детальную классификацию статусов проживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом рыночные реформы на Кубе объяснили необходимостью подготовки к возможному военному вторжению США.

В марте политику США в отношении Кубы назвали военным террором.