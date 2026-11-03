Минтранс допустил введение платной парковки для электросамокатов

Минтранс подготовил поправки о платной парковке для электросамокатов

Tекст: Ольга Иванова

Платную парковку для электросамокатов и других СИМ планируется обозначать синей дорожной разметкой. Инициатива включена в проект поправок к Правилам дорожного движения, пишут СМИ«Коммерсантъ».

Изменения направлены на борьбу с хаотичным оставлением СИМ на тротуарах. Согласно поправкам, транспортное средство необходимо будет фиксировать в вертикальном положении или ставить на подножку.

Кроме того, Минтранс предлагает запретить курьерам выезжать на тротуары, обязать владельцев мощных электровелосипедов получать права категории М и ввести запрет на езду вдвоем на одном СИМ. Итоговый текст поправок ожидается в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Минтранс подготовил проект поправок, запрещающих курьерам передвигаться по тротуарам.

Министерство внутренних дел совместно с другими ведомствами начало прорабатывать изменения в правила дорожного движения, касающиеся пользователей средств индивидуальной мобильности.

В Росстандарте заявили об отказе от введения новой отдельной навигации для СИМ.