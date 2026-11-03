Экс-премьер Польши обвинил охрану президента в некомпетентности

Экс-премьер Польши Миллер назвал охрану президента Навроцкого некомпетентной

Tекст: Мария Иванова

«Что на меня произвело самое отрицательное впечатление? Полная некомпетентность Службы охраны государства», – заявил Миллер в интервью телеканалу Polsat, передает ТАСС.

Политик пояснил, что агенты охраны допустили досадную ошибку, позволив президенту идти впереди них. При этом он подчеркнул, что Навроцкий имел полное право войти в здание суда, тем более что был туда приглашен.

В субботу Навроцкому пытались помешать войти в здание Конституционного суда в Варшаве, где проходил протест оппозиции. Путь президенту преградила судья Анна Корвин-Петровская, исполняющая обязанности руководителя суда. Навроцкий попросил ее дать ему пройти, а затем оттолкнул женщину и вошел в здание. Сопровождавшие его агенты Службы охраны государства шли сзади и не вмешивались в ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Верховного суда Збигнев Капиньский заявил о незаконном введении свыше тысячи полицейских на территорию Конституционного суда Польши. В тот же день и. о. главы суда Анна Корвин-Пиотровская сообщила о проведении дисциплинарного разбирательства в отношении отстраненного председателя Богдана Свенчковского.

В воскресенье отстраненному главе инстанции запретили входить в здание.