Дело Долиной привело к пересмотру десяти споров о продаже квартир

Решение Верховного суда по квартире Долиной привело к пересмотру десяти дел

Tекст: Ольга Иванова

Прецедент активно применяется в судебной практике с опорой на тезис о добросовестности контрагента. Суды отказывают обманутым продавцам в возврате жилья, если покупатель не знал о мошенничестве, передает ТАСС.

В частности, Пермский краевой суд и Московский городской суд встали на сторону покупателей в делах женщин, продавших жилье под давлением телефонных мошенников. Апелляции сослались на дело Ларисы Долиной, указав, что оспаривание сделки по мотиву заблуждения продавца не допускается при безупречном поведении приобретателя.

Третий, Четвертый и Седьмой кассационные суды также отменили или оставили в силе решения нижестоящих инстанций в Петербурге, Краснодаре и Челябинске, защитив права добросовестных покупателей. Аналогичную позицию занял Самарский областной суд в отношении пожилой женщины, попавшей под влияние лжесотрудников ФСБ.

При этом Свердловский областной суд вернул квартиру 74-летнему пенсионеру, так как экспертиза доказала его неспособность понимать значение своих действий в момент совершения сделки. Однако суд обязал мужчину выплатить приобретателю 1,3 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе осужденные за мошенничество с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной обжаловали иск певицы на сумму более 114 млн рублей.

Президиум Верховного суда принял документ об обобщении правовых позиций по спорам о продаже квартир под влиянием обмана.