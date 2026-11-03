При атаке украинских беспилотников на НПЗ в Ярославле пострадали два человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

Повреждения получили объекты инфраструктуры предприятия, спецслужбы ликвидируют возгорание. Два сотрудника НПЗ получили осколочные ранения и были госпитализированы, сообщил Евраев в Max.

Обломками сбитых беспилотников выбиты стекла в многоквартирных и частных домах, повреждены автомобили.

Губернатор призвал жителей не приближаться к фрагментам дронов и не пользоваться рядом с ними телефонами, а незамедлительно сообщать об их местонахождении по номеру 112.

Ранее введенные ограничения на движение транспорта сняты. Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой отменено, движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, общественный транспорт курсирует по привычным маршрутам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евраев во вторник сообщал о перекрытии движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы, а также предупреждал жителей и гостей региона о ракетной опасности.

В понедельник Украина возобновила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в Нижегородской и Самарской областях.

В сентябре движение автотранспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы восстановили после приостановки из-за угрозы атаки дронов.