Соцфонд сохранил график выплаты детских пособий в ноябре

Соцфонд: График выплаты детских пособий в ноябре не изменится из-за праздника

Tекст: Ольга Иванова

Большинство семей получат средства в обычные даты, передает сообщение Соцфонда ТАСС.

В частности, 3 ноября будут перечислены единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Выплаты из материнского капитала на детей до трех лет будут зачислены 5 ноября – в первый рабочий день после праздника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель Социального фонда Сергей Чирков сообщил о досрочной выплате всех видов пенсий в ноябре.

В субботу стало известно о сроках поступления основных федеральных детских пособий 3, 5 и 6 ноября.

В прошлом месяце Социальный фонд заявил о перечислении выплат семьям с детьми за октябрь в начале ноября.