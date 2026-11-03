Минтранс подготовил запрет для курьеров выезжать на тротуары

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство разработало документ по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в марте этого года после обсуждения проблемы в декабре 2025 года на заседании Совета по правам человека, пишет «Коммерсантъ».

В Минтрансе пояснили, что курьеры часто используют не только электросамокаты, но и мощные мопеды, что создает риск серьезных травм для пешеходов при столкновениях.

Работа над проектом поправок велась три года, инициатива неоднократно обсуждалась на различных уровнях. В ближайшее время Минтранс намерен опубликовать итоговую версию документа для общественного обсуждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу курьер на мопеде сбил восьмилетнего мальчика на тротуаре в Петербурге и протащил ребенка около 15 метров.

Ранее столичные курьеры сдали тест на знание правил дорожного движения.

ЛДПР предложила запретить курьерам передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам.