Глава Соцфонда сообщил о досрочной выплате ноябрьских пенсий

Глава Соцфонда Чирков: Выплата всех видов пенсий пройдет в ноябре досрочно

Tекст: Мария Иванова

«Досрочная выплата распространяется на все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, по старости и по инвалидности. Средства приходят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого», – приводит его слова ТАСС.

Чирков добавил, что пенсию через «Почту России» можно получить в кассах почтовых отделений или доставкой почтальоном в период с 3 по 25 ноября.

Социальный фонд досрочно перечислит пенсии, выплата которых выпадает на 4 ноября. По словам главы фонда, досрочно пенсии перед Днем народного единства получат 6,2 млн человек по всей России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Госдуме назвали пенсионные выплаты одной из центральных тем работы депутатов в первый месяц.

В субботу стало известно о перечислении 3 ноября пенсий, обычно поступающих на банковский счет 4 ноября.

В прошлом месяце доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин сообщил о возможности получить в декабре двойную выплату.