МВД раскрыло схему обмана россиян с подписками на зарубежные сервисы в Telegram

МВД: Мошенники выманивают деньги россиян через фальшивые чат-боты в Telegram

Tекст: Мария Иванова

С помощью фиктивных ботов мошенники предлагают россиянам купить доступ к иностранным сервисам, передает МВД. В качестве примера ведомство привело бота, якобы предназначенного для оплаты подписки на ChatGPT Plus.

Преступники отправляют пользователям фишинговые ссылки на страницы, где требуется ввести данные банковской карты, после чего со счета списывается вся сумма. Впоследствии этот бот сменил название и стал предлагать тариф Telegram Premium по заниженной цене.

В МВД предупредили, что покупка подписки на ChatGPT Plus через чат-ботов в Telegram чаще всего является мошенничеством, поскольку официального бота OpenAI в мессенджере не существует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о распространении фишинговых ссылок под предлогом отмены скрытой подписки.

В прошлом месяце злоумышленники начали создавать в Telegram каналы для выманивания денег под видом оплаты налогов на крупные выигрыши.