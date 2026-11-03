Пулково принял 12 рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Запасной аэродром петербургской воздушной гавани принял 12 рейсов из-за ограничений в столичных аэропортах, цитирует сообщение Пулково ТАСС.

В связи с ограничениями воздушного пространства Московского авиаузла корректируется полетная программа в этом направлении, сообщается в Max самого аэропорта.

Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник авиакомпания «Победа» вынужденно скорректировала расписание полетов из-за временного закрытия воздушного пространства в ряде аэропортов страны.

Три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений во Внуково.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник в сторону Московского региона летели почти 500 беспилотников.