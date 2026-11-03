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    3 ноября 2026, 07:51 • Новости дня

    Россия экспортировала рекордный объем подсолнечного масла в ОАЭ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В январе – сентябре 2026 года Россия поставила в Объединенные Арабские Эмираты рекордные 27 тыс. тонн подсолнечного масла.

    Стоимость экспортированного в ОАЭ подсолнечного масла составила более 38 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

    По сравнению с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос в 18 раз в физическом выражении и в 21 раз – в стоимостном.

    В «Агроэкспорте» отметили, что за девять месяцев текущего года в Эмираты было отправлено больше подсолнечного масла, чем за любой полный год ранее.

    Предыдущий рекорд зафиксировали в 2021 году, когда за 12 месяцев Россия экспортировала в ОАЭ 18,4 тыс. тонн масложировой продукции на 24,6 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия увеличила в 6,5 раза экспорт агропродукции в Южную Америку.

    Также Грузия вдвое нарастила закупки российского подсолнечного масла.

    Кроме того, Россия обошла Украину по экспорту подсолнечного масла.

    2 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    IRNA: Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило агентство IRNA.

    Стороны рассмотрели положение дел в регионе и мире, уделив особое внимание Западной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA. В ходе разговора иранский политик выразил признательность Путину и другим российским официальным лицам за высокую оценку роли погибшего верховного лидера Али Хаменеи.

    Также он поблагодарил Москву за поддержку Ирана. Кроме того, Резаи и Путин подтвердили настрой на дальнейшее стратегическое сотрудничество двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    В прошлом месяце президент Ирана на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Исламской Республике.

    В начале месяца президент Ирана выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

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    2 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана поручил урегулировать конфликт с США путем диалога

    Хаменеи распорядился урегулировать конфликт с США посредством диалога

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    Власти Ирана намерены использовать дипломатические механизмы для снижения напряженности в отношениях с Вашингтоном. Соответствующие прямые указания правительству дал верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, передает РИА «Новости».

    О готовности официального Тегерана к переговорам рассказал президент страны Масуд Пезешкиан, сославшись на полученные от руководителя государства директивы. Заявление политика было опубликовано его пресс-службой.

    «Мы стремимся решить проблему путем переговоров. В этом вопросе верховный лидер революции также предоставил правительству соответствующие полномочия», – заявил Пезешкиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров.

    В сентябре президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил об открытости исламской республики к переговорам с американским руководством.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ сообщила об ударе США по иранскому острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм, пишет Wall Street Journal.

    Это стало очередным ударом из серии атак, которые Вашингтон в последние недели «тайно» проводил против Ирана, пишет Wall Street Journal.

    По данным издания, удар совпал с публичными заявлениями Белого дома, в которых подчеркивалась возможность дипломатической договоренности с Тегераном.

    Нападение последовало за заявлениями Вашингтона, в которых тот старался преуменьшить вероятность возобновления войны с Ираном после промежуточных выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на южном иранском острове Кешм были слышны звуки взрывов.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить США атаковать иранские объекты сразу после американских выборов.

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    3 ноября 2026, 06:48 • Новости дня
    ВМС Индии спасли экипаж захваченного пиратами иранского судна

    ВМС Индии освободили 20 членов экипажа иранского судна от пиратов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Индийские военно-морские силы провели операцию по спасению 20 членов экипажа захваченного пиратами иранского судна в Аравийском море, сообщил глава минобороны Индии Раджнатх Сингх.

    Военно-морские силы Индии провели масштабную операцию в Аравийском море, в ходе которой освободили захваченное пиратами иранское рыболовецкое судно Azini и 20 членов его экипажа.

    «Поздравляю ВМС Индии с успешным проведением тщательно скоординированной 48-часовой операции по спасению всех 20 членов экипажа рыболовецкого судна Azini, захваченного пиратами», – цитирует министра ТАСС.

    По словам главы ведомства, операция прошла 2 ноября на расстоянии более 3 тыс. километров от Мумбаи. Он отметил, что оперативное обнаружение и безопасный перехват судна из рук хорошо вооруженных пиратов состоялись при своевременной поддержке военно-воздушных сил страны.

    Министр подчеркнул, что личный состав продемонстрировал готовность Индии защищать человеческие жизни и обеспечивать стабильность в Индийском океане. Индия остается твердо приверженной поддержанию безопасности морских путей в регионе, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сомалийские пираты захватили иранское рыболовецкое судно Azini.

    В прошлом месяце участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии выступили против морского пиратства.

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    2 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД подтвердил готовность России стабилизировать ситуацию в Персидском заливе

    МИД: Россия готова содействовать стабилизации ситуации в Персидском заливе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия подтвердила готовность содействовать устойчивой стабилизации ситуации в Персидском заливе, в том числе на основе предложений из Концепции обеспечения коллективной безопасности, сообщили в МИД.

    В сообщении, опубликованном на сайте МИД, говорится, что Россия и Иран выступают за возобновление политико-дипломатического процесса в регионе. В ведомстве подчеркнули важность содействия стабилизации в этом стратегически важном районе мира, опираясь на предложения обновленной в мае Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни обсудили ситуацию в регионе и пути деэскалации напряженности между США и Ираном.

    В тот же день заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил о возможности открытия новых консульских учреждений в странах Персидского залива.

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    2 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    КСИР ликвидировал террориста и взял в плен нескольких боевиков на юге Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) ликвидировали одного члена террористической ячейки и взяли в плен еще нескольких боевиков в иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает пресс-служба военного округа Кудс сухопутных сил КСИР.

    «Благодаря точным разведывательным данным и своевременным действиям сотрудников… ранее обнаруженная и находившаяся под наблюдением террористическая ячейка попала в засаду перед совершением террористических действий», – приводит заявление КСИР РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    В ходе операции один террорист был убит, еще несколько взяты в плен, ведется розыск других скрывающихся лиц. В провинции Систан и Белуджистан периодически происходят столкновения между силовиками и вооруженными группировками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Корпус стражей исламской революции ликвидировал восемь боевиков террористических группировок в провинции Систан и Белуджистан.

    В том же месяце военнослужащий КСИР стал жертвой террористической атаки с использованием заложенной бомбы.

    Летом иранские вооруженные силы завершили масштабную операцию по ликвидации террористических ячеек.

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    3 ноября 2026, 04:28 • Новости дня
    Нетаньяху призвал оппозицию отказаться от коалиции с арабскими партиями

    Нетаньяху призвал оппозицию к правительству национального единства

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с призывом не создавать коалицию с арабскими партиями и поддержать формирование широкого правительства национального единства.

    Нетаньяху заявил, что израильское общество не желает видеть кабинет министров, зависящий от арабских партий РААМ и Объединенного арабского списка, которые, по его мнению, «поддерживают терроризм и отрицают существование еврейского государства».

    Политик подчеркнул, что его блок с самого начала выборной кампании выступал за создание широкого правительства национального единства, передает РИА «Новости».

    «Явное большинство еврейского населения выбрало «Ликуд» как крупнейшую партию, а меня – в качестве премьер-министра в следующем правительстве. Мы стремимся сформировать широкое правительство с нашими партнерами и с любой партией, которая этого пожелает и не поддерживает терроризм. Я открыт к диалогу по этому вопросу», – заявил Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральная избирательная комиссия Израиля обнародовала окончательные результаты выборов в Кнессет, по которым блок Нетаньяху получил 53 мандата, оппозиция – 48, арабские партии – 19.

    Лидер оппозиционной партии «Вместе» Яир Лапид в пятницу признал сложность формирования нового правительства по итогам голосования.

    В среду политолог Саймон Ципис заявил о риске затяжного политического кризиса в Израиле из-за невозможности устойчивого парламентского большинства.

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    2 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Кения потребовала от Саудовской Аравии отменить ограничения из-за Эболы

    The Star: Кения потребовала от Саудовской Аравии снять ограничения из-за Эболы

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Кении сочли необоснованным запрет Саудовской Аравии на въезд в страну из-за единичных случаев заражения вирусом Эбола и потребовали отменить ограничительные меры.

    Власти Саудовской Аравии 30 октября приостановили выдачу виз лицам, прибывающим из Кении, а также запретили въезд тем, кто находился на кенийской территории в течение последних трех недель. Кенийская сторона сочла эти меры чрезмерными, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Star.

    «Приостановка выдачи виз и запрет на въезд всем, кто находился в Кении в течение последних 21 суток, являются всеобъемлющими карательными мерами, не подкрепленными эпидемиологическими данными», – заявили в посольстве Кении в Эр-Рияде.

    Власти африканской республики отметили, что вспышка лихорадки Эбола находится под контролем. В Кении зарегистрировано лишь девять случаев заражения, включая два летальных исхода. Все они связаны с одним первоначально завезенным случаем инфекции, а новых заболевших не регистрировали с 19 октября.

    Найроби потребовал от Эр-Рияда предоставить Всемирной организации здравоохранения научное обоснование введенных ограничений. Кения также пригрозила поднять этот вопрос на уровне Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 5 тыс. человек. В прошлом месяце жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась лихорадкой Эбола.

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    2 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорты на юге и востоке Саудовской Аравии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» нанесло удары по международным аэропортам на востоке и юге Саудовской Аравии, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    «За последние 48 часов мы нанесли удары по аэропорту в Даммаме, военному транспорту в аэропорту в Джизане, а также по радару системы раннего предупреждения в Джизане», – приводит РИА «Новости» заявление представителя хуситов, сделанное в эфире телеканала Al Masirah.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил о нанесении ударов по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии в ответ на действия арабской коалиции в Йемене.

    Представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил об ударах баллистическими ракетами движения «Ансар Алла» по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

    На прошлой неделе Яхья Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

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    2 ноября 2026, 21:01 • Новости дня
    ОАЭ направили в сектор Газа корабль с гуманитарной помощью

    WAM: ОАЭ отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи в Газу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объединенные Арабские Эмираты отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи для сектора Газа, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

    Судно «Ахмед бин Рашид» направилось в египетский порт Эль-Ариш. Груз предназначен для поддержки палестинцев в анклаве, передает РИА «Новости» со ссылкой на WAM.

    На борту корабля также находятся четыре ассенизаторские машины и четыре мусоровоза, необходимые для восстановления коммунальных услуг в секторе Газа.

    Отмечается, что это 14-е судно, отправленное из ОАЭ с начала обострения конфликта в секторе Газа. В общей сложности Эмираты доставили в палестинский анклав более 135 тыс. тонн гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ОАЭ доставили почти тысячу тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

    В прошлом году военно-транспортные самолеты ОАЭ доставили гуманитарную помощь в труднодоступные районы анклава.

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    3 ноября 2026, 08:45 • Новости дня
    Индийский моряк погиб при воздушной атаке на судно у берегов Омана

    Моряк погиб при атаке на индийское судно у берегов Омана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил, что у побережья Омана неопознанный воздушный объект нанес удар по индийскому грузовому судну, в результате чего погиб один член экипажа.

    Индийское грузовое судно MSV Al Jusufi с 14 моряками на борту подверглось атаке с воздуха у берегов Омана, передает ТАСС.

    «Второго ноября индийское судно MSV Al Jusufi, на борту которого находились 14 индийских моряков, подверглось удару неопознанного воздушного объекта у побережья Омана», – заявил Сарбананда Соновал.

    По его словам, 13 членов экипажа смогли благополучно эвакуироваться, их спасла береговая охрана Омана. При этом один из моряков скончался от полученных травм.

    Глава ведомства добавил, что министерство и посольство Индии в Омане поддерживают связь с местными властями для оказания помощи выжившим и содействия их возвращению на родину, а также для репатриации тела погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии сообщил о получении находившимся у берегов Омана судном пробоины из-за попадания неизвестного снаряда.

    Ранее министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал заявил о поражении снарядом нефтяного танкера с 15 индийскими моряками в Ормузском проливе.

    Также министерство иностранных дел Индии сообщило о ранении 11 индийских граждан при атаке на торговое судно в Ормузском проливе у побережья Омана.

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    3 ноября 2026, 10:11 • Новости дня
    КСИР сбил два американских беспилотника у острова Кешм

    Anadolu: КСИР сбил два американских беспилотника MQM-170 к югу от острова Кешм

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командование ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявило об уничтожении двух американских беспилотников типа MQM-170 к югу от острова Кешм в Ормузском проливе.

    Принадлежащие США БПЛА типа MQM-170 выведены из строя с помощью современных систем радиоэлектронной борьбы, пишет Anadolu со ссылкой на сообщение КСИР.

    На данный момент перехвачено четыре беспилотника этого типа.

    В КСИР также сообщили об уничтожении американского беспилотника типа MQ-9 к востоку от Ормузского пролива, не уточнив его принадлежность.

    По данным иранских военных, всего сбиты 55 беспилотников типа MQ-9 и 14 аппаратов типа MQ-1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила об ударе американских военных по расположенному на юге Ирана острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

    В понедельник СМИ сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов.

    В четверг Корпус стражей исламской революции сообщил о сбитом над Ормузским проливом беспилотнике MQ-1.

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    3 ноября 2026, 13:05 • Новости дня
    Командование Ирана назвало пять условий устойчивого мира на Ближнем Востоке

    Иран потребовал от США снять санкции и выплатить репарации для мира в регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий центральным штабом иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи перечислил пять основных принципов устойчивого мира на Ближнем Востоке, среди которых полное снятие санкций и выплата репараций.

    «Прекращение войны на всех фронтах, в особенности в Ливане и Газе. Полное снятие санкций и разблокировка активов иранской нации. Выплата репараций. Признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Гарантии, что агрессия не повторится вновь», – заявил Абдоллахи.

    Он пояснил, что этот план представляет собой иранскую карту устойчивой безопасности в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    Инициатива также предполагает выработку совместных мер и замену изношенного американского зонтика безопасности на Ближнем Востоке на Ормузский механизм, детали которого пока не раскрываются. Абдоллахи добавил, что Тегеран рассматривает звучащие в свой адрес угрозы во время переговоров как принуждение.

    В настоящее время Иран и США ведут интенсивный диалог по урегулированию конфликта через посредников. На фоне напряженности между двумя странами практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, что уже привело к росту цен на топливо в большинстве государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    Посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

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    3 ноября 2026, 09:53 • Новости дня
    Кубок Азии по футболу перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Футбольный Кубок Азии в Саудовской Аравии перенесли на конец 2027 года

    Tекст: Мария Иванова

    Азиатская конфедерация футбола приняла решение перенести сроки проведения Кубка Азии в Саудовской Аравии на конец 2027 года в связи с неблагоприятной обстановкой в регионе.

    Изначально турнир планировалось провести с 7 января по 5 февраля 2027 года. Теперь начало соревнований запланировано на 23 декабря 2027 года, а финал должен состояться 21 января 2028 года, передает ТАСС.

    «Организационный комитет Кубка Азии принял решение изменить сроки проведения этого ключевого турнира для национальных сборных в связи с исключительными обстоятельствами, возникшими из-за ситуации в регионе, включая серьезные логистические сложности и перебои в транспортном сообщении», – заявили в пресс-службе конфедерации.

    Новые даты проведения турнира отправят на утверждение в Международную федерацию футбола (ФИФА). В заявлении подчеркивается, что сложившиеся обстоятельства сделали невозможным проведение соревнований в первоначально запланированные сроки, что потребовало переноса турнира в интересах участвующих команд, официальных лиц и зрителей.

    Всего в турнире примут участие 24 сборные. Действующим обладателем трофея является национальная команда Катара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную йеменским движением «Ансар Аллах» баллистическую ракету.

    В пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил об ударах по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в городе Рас-Таннура.

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    3 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Катар счел резкие заявления в СМИ не влияющими на переговоры США и Ирана

    МИД Катара: Резкие заявления в СМИ не означают провала переговоров США и Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкие высказывания в средствах массовой информации не следует рассматривать как свидетельство провала переговорного процесса между США и Ираном, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    «Что касается эскалации в СМИ, <…> если бы мы в Катаре в ходе любых переговоров и любого посредничества считали, что заявления и эскалация в СМИ являются показателем успеха или провала переговоров, мы бы не завершили ни одни переговоры, которые вели ранее», – сказал дипломат ТАСС.

    По его словам, Вашингтон и Тегеран сохраняют приверженность дипломатическому урегулированию и в настоящее время обмениваются идеями в режиме реального времени. Аль-Ансари добавил, что Доха опирается на события, происходящие непосредственно в рамках переговорного процесса, и на официальные ответы сторон на катарские инициативы.

    Представитель внешнеполитического ведомства также сообщил, что делегация катарских посредников вернулась в Доху после проведения в Тегеране трехчасовой встречи по урегулированию американо-иранского конфликта. По его словам, участники встречи обменялись мнениями по различным предложениям, направленным на преодоление разногласий.

    Накануне Reuters сообщило, что катарские переговорщики отправились в Тегеран для обсуждения возможной сделки с США с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По данным агентства, переговоры по проекту соглашения ведутся на протяжении последних восьми дней.

    Кроме того, аль-Ансари назвал преждевременным обсуждение участия России и Китая в качестве гарантов возможного американо-иранского соглашения. Он подчеркнул, что в настоящее время посредники сосредоточены на достижении самой договоренности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о продолжении консультаций с США через катарских посредников по поводу двухдневного плана.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    Ранее посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

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