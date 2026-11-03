Суд отказал инвалиду в иске к Большому театру из-за билетов на «Щелкунчик»

Суд отклонил иск инвалида к Большому театру о покупке билетов на «Щелкунчик»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Истец жаловалась, что покупка билетов на спектакль для нее невозможна из-за мелких элементов интерфейса сайта театра. У нее ограничены поля зрения, снижена реакция и зрение, при этом альтернативных способов покупки не предоставляется, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В иске уточнялось, что администрация театра отказала ей в помощи, что, по ее мнению, нарушает федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ». Женщина требовала организовать возможность покупки билетов в физической кассе.

Представитель театра в суде возразил, отметив, что истец не обращалась за помощью с покупкой билета. Кроме того, на сайте Большого театра предусмотрена версия для слабовидящих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года максимальная ставка за комплект билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 800 тыс. рублей.

В августе прошлого года Большой театр не смог получить компенсацию с мошенников, продававших билеты по завышенным ценам.

В мае прошлого года генеральный директор театра Валерий Гергиев сообщил о миллиардных потерях из-за спекулянтов.