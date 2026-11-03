Российская команда 1w выиграла «Московские киберигры 2026» по Counter-Strike

Российская команда 1w победила на турнире по Counter-Strike в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский коллектив 1w стал чемпионом «Московских киберигр 2026» – первого с 2019 года международного турнира по Counter-Strike в столице, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий Москвы.

Решающий матч состоялся 1 ноября на киберарене Московского кластера видеоигр и анимации. В финале 1w обыграла другую российскую команду HOTU со счетом 2:0. В полуфиналах оба отечественных коллектива всухую разгромили представителей Монголии – 5star eSports и The Huns Esports соответственно. Бронза в матче за третье место досталась The Huns Esports.

Всего за право выйти в финал соревнований в этом году боролись 956 команд из 31 страны, в том числе из Китая, Франции, Турции и Индонезии.

Победа обеспечила 1w путевку на PGL Major Singapore 2026 сразу со второй стадии. Итоги турнира учитываются в официальном рейтинге разработчика игры Valve Regional Standings, по которому распределяются приглашения на мейджоры. Финал киберигр прошел в последний день перед обновлением рейтинга и напрямую повлиял на расстановку сил перед сингапурскими соревнованиями, которые пройдут с 24 ноября по 13 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская киберспортивная команда Team Spirit вышла в полуфинал нижней сетки The International на турнире Dota 2. В прошлом году шведские пограничники аннулировали визы игрокам российской киберспортивной команды Virtus.pro. В феврале 2025 года гроссмейстер Ян Непомнящий подписал контракт с киберспортивным клубом Aurora.