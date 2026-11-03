В Бурятии застрелили более 500 опасных для людей медведей

В Бурятии ликвидировали 507 представлявших угрозу людям медведей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В отношении хищников, представлявших угрозу жизни и здоровью людей, принимаются меры по регулированию. За весь период активности отрегулировано 507 особей медведя», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Госохотинспекторы Бурприроднадзора и охотники продолжают патрулировать территорию. За последнюю неделю они совершили 25 выездов по сообщениям о появлении медведей рядом с населенными пунктами в Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском, Селенгинском, Закаменском и Джидинском районах, а также Муйском муниципальном округе.

По словам Крылова, процесс залегания медведей в спячку идет постепенно и может растянуться вплоть до начала декабря, поэтому риски встречи с хищниками все еще сохраняются. Он призвал граждан быть осторожными вблизи лесных массивов и воздержаться от выхода в лес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спасатели из-за плохих погодных условий не смогли отправиться в Курагинский округ Красноярского края на помощь выжившему при встрече с медведем охотнику.

В понедельник в окрестностях поселка Орехово Томской области обнаружили тело мужчины с характерными для нападения хищника травмами.

В субботу председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов объяснил выходы животных к людям последствиями массового отстрела крупных самцов.