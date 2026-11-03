МВД предупредило о поддельных сайтах магазинов шин

МВД: Мошенники выманивают деньги россиян через поддельные сайты магазинов шин

Tекст: Алексей Дегтярёв

«МВД России предупреждает о повышении активности мошенников во время сезонной смены шин. В числе наиболее распространенных схем обмана – использование фишинговых сайтов. В период повышенного спроса количество поддельных магазинов шин и дисков вырастает многократно», – написала Волк в Max.

Она пояснила, что в сезон количество поддельных ресурсов одной компании может достигать 200. Фишинговые страницы выводятся в топ поиска по запросам вроде «купить диски недорого». Ввод данных карты на таком сайте приводит к потере денег и персональных данных.

Волк рекомендовала покупать шины только на проверенных площадках, вводить адрес официального магазина вручную или сохранять в закладки, а также не переходить по рекламным ссылкам. Она посоветовала проверять адрес сайта, так как злоумышленники создают копии с похожими доменными именами.

Кроме того, мошенники используют фейковые объявления о продаже шин по заниженной цене. Потерпевшие переводят предоплату и ничего не получают. Признаками обмана служат низкая стоимость, требование полной предоплаты и невозможность проверить товар. Для защиты рекомендуется оплачивать покупку при получении или через площадки с защитой денег покупателя.

Преступники также обманывают продавцов. Аферист может предложить оформить доставку через курьера и прислать ссылку для резервирования. Перейдя по ней и введя данные карты, продавец теряет свои деньги. Волк напомнила, что для получения перевода достаточно номера карты или телефона, а ссылки на курьерские службы от покупателей следует игнорировать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в МВД назвали заниженные цены, отсутствие контактных данных продавца и невозможность оформить доставку курьером признаками мошеннических интернет-магазинов.

В прошлом месяце покупателей предупредили о рисках перевода предоплаты за товары в интернете.

Летом россиянам объяснили правила выявления фишинговых сайтов.