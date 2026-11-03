Бывший бенефициар банка «Арсенал» попросил об УДО по делу о хищении

Осужденный за хищение 170 млн рублей экс-банкир Ким попросил об УДО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания суд в Москве рассмотрит в ноябре, передает РИА «Новости».

В июне 2024 года Эдуард Ким и бывший председатель правления кредитной организации Игорь Шапиро получили по семь лет колонии. По информации Агентства по страхованию вкладов, они похитили банковские средства путем выдачи невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам. Суд также удовлетворил иск к фигурантам на сумму более 100 млн рублей.

Банк России отозвал лицензию у «Арсенала» в 2017 году. Регулятор обосновал решение использованием рискованной бизнес-модели, неадекватной оценкой рисков по активам и проведением сомнительных транзитных операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд в Москве вынес приговор бывшим руководителям кредитной организации, похитившим более 450 млн рублей с помощью оформления фиктивных займов.

В июне Басманный суд Москвы назначил бывшей руководительнице кредитной организации «Арксбанк» Дине Пахомовой наказание в виде лишения свободы за незаконный вывод более 4,6 млрд рублей.

В 2024 году экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин попросил суд смягчить приговор за растрату 23 млрд рублей.