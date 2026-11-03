Семья мультимиллионера погибла при крушении самолета во Флориде

NYP: При крушении бизнес-джета во Флориде погибла семья мультимиллионера

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате крушения бизнес-джета в округе Палм-Бич во Флориде погибли девять человек, передает ТАСС со ссылкой на газету «New York Post».

На борту находились глава технологической компании, его жена, двое детей в возрасте четырех и двух лет, няня, друзья семьи и двое пилотов.

Катастрофа произошла 1 ноября в районе города Гринэйкрс. Воздушное судно задело дерево и повредило линии электропередачи. Причина крушения пока не установлена, однако следователи выяснили, что бизнес-джет попал в сильную турбулентность и начал разрушаться еще в воздухе.

Самолетом управляли двое пилотов, одному из которых было 20 лет. Девушка получила лицензию за три года до смерти, сообщает «The New York Times».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр транспорта США Шон Даффи сообщил о гибели девяти человек при крушении частного самолета во Флориде.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис сравнил катастрофу с падением ракеты.

В воскресенье частный самолет Learjet 60 рухнул на стоянку домов на колесах.