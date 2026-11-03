Бывший министр армии США стал советником в OpenAI

Бывший министр армии США Дрисколл перешел на работу в OpenAI

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Дрисколл присоединится к OpenAI в должности старшего советника по модернизации национальной безопасности и будет работать с высшим руководством и внешними партнерами», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Он будет разъяснять, как передовой ИИ может укрепить национальную и кибербезопасность, а также будет уделять особое внимание сотрудничеству с союзниками США для продвижения его ответственного использования.

В OpenAI отметили, что должность старшего советника является новой. В задачи Дрисколла входит помощь разработчикам искусственного интеллекта в понимании операционных потребностей институтов национальной безопасности, а также консультирование представителей правительств, промышленности и академических кругов для продвижения практических инициатив по модернизации и развитию ИИ.

Ранее в 2026 году OpenAI расширила сотрудничество с американским военным ведомством, согласившись предоставить ему свои модели искусственного интеллекта. Дрисколл подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке с поста министра армии 1 сентября на фоне затянувшихся разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Дрисколл подтвердил добровольную отставку с поста министра армии США.

В марте глава отдела робототехники OpenAI Кейтлин Калиновски покинула компанию из-за несогласия с соглашением с Пентагоном о внедрении ИИ в военную сеть.

В 2025 году телеканал CNN называл Дрисколла возможным кандидатом на пост главы Пентагона вместо Пита Хегсета.