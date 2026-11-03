Численность содержащихся в неволе панд в Китае достигла 830 особей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Количество больших панд в китайских зоопарках и центрах разведения достигло 830 особей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

В последние годы в стране активно развивают экологические коридоры, которые соединяют разрозненные места обитания. Благодаря этому 13 локальных популяций вновь получили возможность взаимодействовать друг с другом. Перемещения панд между соседними территориями для поиска партнеров становятся обычным явлением.

Число посещений мест обитания больших панд туристами со всего мира превысило 1 млрд.

Комплексные меры по защите животных принесли результаты. Численность больших панд в дикой природе увеличилась с 1,1 тыс. в 1980-х годах до почти 1,9 тыс. особей к настоящему времени. В 2024 году в стране открылся первый колледж больших панд для подготовки специалистов по защите и разведению этих животных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян договорились о сотрудничестве в защите больших панд.

В сентябре председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал переезд двух панд в зоопарк Атланты.

В мае член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев сообщил о миллионных расходах на содержание панды в России из-за необходимости доставки свежего корма самолетами.