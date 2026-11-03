«Победа» изменила расписание полетов из-за ограничений в аэропортах

Авиакомпания «Победа» задержала и отменила часть рейсов из-за ограничений

Tекст: Алексей Дегтярёв

Перевозчик переносит перелеты до момента снятия всех запретов на использование воздушного пространства, передает РИА «Новости».

Представители авиакомпании призвали пассажиров проверять статус рейса перед выездом в аэропорт с помощью специального бота, на сайте аэропорта вылета, по электронной почте или через СМС.

Отмечается, что все службы компании переведены на усиленный режим работы для оперативного информирования и обслуживания клиентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник три следовавших из Стамбула в Москву пассажирских самолета развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений во Внуково.

В воскресенье представитель Росавиации сообщил о переходе аэропорта Домодедово на обслуживание рейсов по согласованию.

В субботу в Домодедово и Шереметьево вводили временные ограничения на прием и отправку рейсов.