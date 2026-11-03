Убежище в России попросили 25 граждан США, Канады и Британии

Tекст: Антон Антонов

С января по сентябрь 2026 года об убежище в России ходатайствовали 11 граждан США, восемь граждан Канады и шесть граждан Великобритании, передает ТАСС.

По сравнению с тремя кварталами 2025 года количество ходатайств от граждан США сократилось на шесть, от граждан Канады – на три, от граждан Великобритании – на четыре; всего в прошлом году из этих стран было подано 30 заявлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Германии стали лидерами среди граждан стран ЕС по числу запросов временного убежища в России.

Граждане Украины подали наибольшее количество заявлений о предоставлении убежища в России в первом полугодии 2026 года.