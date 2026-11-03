Выжившую после казни американку Пайк заставили мыть душевую с тараканами

Выжившая после казни американка Пайк пожаловалась на условия в тюрьме Теннесси

Tекст: Алексей Дегтярёв

В направленном документе осужденная сообщила о тяжелых условиях пребывания в реабилитационном центре, передает ТАСС.

«Мне приходится самостоятельно чистить душевую, которая кишит тараканами, из-за чего я подвергаюсь серьезному риску инфекций и травм», – говорится в жалобе.

Пайк добавила, что после попытки казни она остается физически ослабленной, страдает от изнуряющей боли и с трудом двигает руками.

Кроме того, заключенную содержат в лазарете в изоляции от остальных людей. По словам американки, ей запретили участвовать в обедах, групповых занятиях и посещать религиозные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американка Криста Пайк заявила о постоянных болях и некомпетентности правоохранительных органов штата Теннесси.

В прошлом месяце адвокат осужденной сообщил о восстановлении способности женщины говорить целыми предложениями.

СМИ писали, что из-за путаницы диспетчеров медики с запозданием прибыли к выжившей после казни.