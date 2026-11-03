Россия и Норвегия решили не открывать вылов мойвы в 2027 году

Tекст: Антон Антонов

Россия и Норвегия на 57-й сессии смешанной комиссии по рыболовству согласовали параметры промысла совместно регулируемых запасов на 2027 год, при этом общий допустимый улов основных видов рыб в Баренцевом и Норвежском морях увеличен, передает РИА «Новости».

«Трески – на 14%, до 325 тыс. тонн, пикши – на 18%, до 180,336 тыс. тонн, синекорого палтуса – на 11%, до 21 тыс. тонн. ОДУ морского окуня-клювача составил 67,09 тыс. тонн. Коммерческий промысел мойвы в 2027 году открывать не планируется», – сообщили в ведомстве.

В Росрыболовстве указали, что объемы улова распределены между Россией, Норвегией и третьими странами, а стороны также утвердили совместную научно-исследовательскую программу на следующий год и продлили правила управления запасами трески и пикши.

Кроме того, участники комиссии договорились продолжить работу над регулированием промысла креветки. «В первом полугодии 2027 года планируется отдельно обсудить расчет обменных квот, кроме того, планируется продолжить взаимодействие с норвежской стороной по определению объемов квот для третьих стран», – добавили в Росрыболовстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что добыча водных биоресурсов в России в 2026 году составит около 4,7 млн тонн.

Росрыболовство рассматривает возможность сохранения запрета на добычу воблы, несмотря на успешный нерест рыбы.