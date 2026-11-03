Погода помешала спасателям вылететь к выжившему при нападении медведя охотнику

Спасатели из-за непогоды отложили эвакуацию выжившего в тайге охотника

Tекст: Алексей Дегтярёв

Спасатели находятся в готовности к вылету с 29 октября, однако метеоусловия не позволяют начать эвакуацию, пояснили в ведомстве РИА «Новости».

По информации регионального управления Следственного комитета, двое мужчин занимались промыслом в тайге в 160 км от ближайшего населенного пункта – села Черемшанка Курагинского округа. 28 октября медведь убил самого опытного из напарников.

Второй мужчина смог связаться с родственниками по спутниковой связи и запросить помощь. В настоящий момент он находится один в небольшой избушке в ожидании спасателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два охотника добрались до оставшегося одного в тайге мужчины.

В субботу сотрудники МЧС запланировали эвакуацию напарника убитого медведем охотника.

В четверг депутат краевого Законодательного собрания Елена Пензина сообщила о гибели в Курагинском округе одного из лучших охотников на медведей Виталия Елфимова.