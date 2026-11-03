Россиян предупредили о рассылке вирусов под предлогом индексации зарплат

МВД: Мошенники рассылают вирусы под предлогом индексации зарплат

Tекст: Алексей Дегтярёв

Аферисты отправляют потенциальной жертве сообщение якобы от имени бухгалтерии о проведении индексации зарплаты в связи с повышением минимального размера оплаты труда, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Для этого злоумышленники требуют оформить необходимые документы в определенный срок.

Чтобы вселить в человека доверие, мошенники могут направить персональный файл или ссылку, название которых содержит данные получателя. В реальности в письме может быть фишинговая ссылка на поддельную страницу, где жертву просят ввести логин, пароль или код подтверждения.

Открытие вложения также может привести к установке вредоносной программы. В МВД посоветовали не открывать вложения и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в МВД сообщали о рассылке мошенниками сообщений от имени поликлиник с фишинговыми ссылками для получения доступа к мессенджерам или порталу «Госуслуги».

На прошлой неделе ведомство предупредило о распространении фишинговых ссылок под предлогом отмены скрытой подписки.

Дистанционные мошенники начали представляться банковскими работниками и выманивать у россиян СМС-коды под предлогом якобы грозящей блокировки счетов или переводов через систему быстрых платежей.