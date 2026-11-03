Суд в Осло собрался освободить сына кронпринцессы Норвегии Хейби из-под стражи

Tекст: Антон Антонов

Окружной суд Осло постановил освободить сына кронпринцессы Метте-Марит из-под стражи при условии регулярной явки в полицию и сдачи тестов на наркотики. Однако полиция обжалует это решение в апелляционном суде и требует отложить его исполнение, пишет Aftenposten.

Прокуратура настаивает на продлении ареста на четыре недели, ссылаясь на обстоятельства, которые свидетельствуют, что время для освобождения еще не пришло. Защита Мариуса Борга Хейби настаивает на том, что условия его содержания «невыносимы», и он не нарушал правила.

Хейби находился под стражей с электронным браслетом в королевской резиденции Скаугум после того, как в июне был приговорен к четырем годам тюремного заключения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Мариуса Борга Хейби задержали по подозрению в насилии. Его быстро освободили, но это событие стало отправной точкой для расследования.

В августе 2025 года прокуратура предъявила Хейби обвинение по 40 пунктам, в том числе эпизодам изнасилования разных женщин. Суд приговорил Мариуса Борга Хейби к четырем годам тюремного заключения, однако он обжаловал приговор.